Rinkēviča padomnieks Puriņš kļuvis par aizsardzības ministrijas valsts sekretāru

Pirms apstiprināšanas amatā Puriņš bija Valsts prezidenta padomnieks un Nacionālās drošības padomes sekretārs. Jaunais AM valsts sekretārs ir bijis aizsardzības padomnieks Latvijas pārstāvniecībā NATO, AM pārstāvju NATO un Eiropas Savienības nodaļas vadītājs. Savulaik ir ieņēmis arī AM valsts sekretāra vietnieka amatu nodrošinājuma jautājumos, bijis AM pārstāvis resursu jautājumos Latvijas pārstāvniecībā NATO, kā arī strādājis ministrijā citos amatos. A.Puriņš arī vadījis Ārlietu ministrijas Drošības politikas departamentu, lasījis lekcijas Baltijas Aizsardzības koledžā Tartu.