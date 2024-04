Gaismas akcija “Latvija mirdz Eiropā” Rīgā, Cēsīs, Rēzeknē un Liepājā

Aicinām ikvienu iedzīvotāju un arī pilsētu viesus izmantot iespēju svinēt Latvijas divdesmitgadi Eiropas Savienībā un izbaudīt svētku starojumu kopā. Svētku instalāciju katrā no minētajām vietām veidos lielformāta LED ekrāns, uz kura 1. maijā no plkst. 12.00 – 24.00 varēs vērot sirsnīgu video par Latviju un mūsu ieguvumiem, esot daļai no Eiropas Savienības. Iestājoties krēslai, instalāciju papildinās gaismas stari, kas tieksies debesīs, atgādinot Eiropas Savienības karoga krāsas.