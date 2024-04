Pasažierus lidostā “Rīga” apkrāpj, iespējams, Maskavā reģistrēta kompānija

Jau ziņots, ka lidosta “Rīga” uzsākusi cīņu ar negodprātīgiem taksometru vadītājiem Rīgas lidostā ieviešot vaučera sistēmu – turpmāk turpmāk pasažieriem būs iespējams iegādāties vaučerus braucienam ar taksometru no lidostas uz pilsētas centru un Pārdaugavu. Vaučeru sistēma ļaus pasažieriem un lidostas viesiem izvēlēties taksometru braucienus par iepriekš noteiktu un skaidri zināmu cenu neatkarīgi no ceļā pavadītā laika un nobraukto kilometru skaita vaučeru darbības zonā. Iepriekš iegādātos vaučerus pasažieri var izmantot to pārvadātāju taksometros, kas saņēmuši īpašās licences kartītes darbam lidostas teritorijā, – “XTaxi” un “TaksiLV”. Šie taksometri atrodas pirmajā līnijā pie izejām no ielidošanas termināļa.