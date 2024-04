Katram ceturtajam mašīnā ir talismans. Cik māņticīgi ir Latvijas autovadītāji?

“Māņticība lielā mērā ir atkarīga no tā, cik ļoti cilvēks paļaujas uz saviem spēkiem. Ja trūkst iekšējā miera un pārliecības par sevi, drošība tiek meklēta ārējos apstākļos. Pat tie, kuri sevi neuzskata par māņticīgiem, atsevišķās situācijās veic māņticīgas darbības, lai sevi nomierinātu un tiktu galā ar bailēm. Citreiz tā var būt nevēlēšanās uzņemties atbildību, tādā veidā noveļot to, piemēram, uz 13. datumu vai melnu kaķi. Daļai cilvēku ticība māņiem ir saglabājusies no viņu bērnības kā rituāls un ieradums,” skaidro psiholoģe, psihoterapijas speciāliste Līga Šaplaka.