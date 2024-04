"Es ticu, ka nē!" Jānis Buks par to, vai Krievijas karavīri rehabilitējas ar Latvijā ražotiem līdzekļiem

Tikmēr šodien AS "Olainfarm" nāca klajā ar paziņojumu presei, ieskicējot savus soļus Rietumu tirgus virzienā: "Latvijas zāļu ražotājs AS "Olainfarm" mērķtiecīgi turpina paplašināt savu darbību Rietumeiropas tirgos gan dibinot meitas uzņēmumus, gan reģistrācijai iesniedzot arvien jaunus patentbrīvos medikamentus. AS "Olainfarm" jau nodibinājis meitas uzņēmumus Francijā, Itālijā, Spānijā, Vācijā un Polijā, kur darbu sākuši arī vietējie vadītāji. Līdztekus tam šā gada pirmajos trīs mēnešos Eiropas Savienības (ES) tirgos reģistrācijai iesniegti vēl pieci jauni produkti, kopējam reģistrācijā esošajam jauno produktu skaitam sasniedzot jau 26 medikamentus dažādās terapeitiskajās grupās."