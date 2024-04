Reklāmas soctīklos tiks ierobežotas, skaidro drošības eksperte Linda Curika

Lēmumu pieņēmēji apgalvo, ka organiskais saturs paliks ārpus regulas darbības jomas, tomēr to mēs varēsim izvērtēt tad, kad regula stāsies spēkā. Jāatzīmē, ka politiskās reklāmas ne vienmēr nāks no politiskajām partijām vai politiķiem. Ārkārtīgi bieži dezinformāciju, politiskus uzbrukumus un melus par politiskajiem oponentiem izplata it kā ar partijām nesaistīti indivīdi. To esam vislabāk redzējuši Slovākijā, kur dezinformatori sākotnēji savāca simtiem tūkstošu auditoriju un tikai vēlāk pievienojās politisko partiju atbalstīšanai sociālajos tīklos.