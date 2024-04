Naudas trūkuma apstākļos Talsu novada pašvaldībā būs īsāks darbalaiks

Centrālās pārvaldes speciālisti no 1. jūnija strādās no pirmdienas līdz ceturtdienai (pirmdien, trešdien, ceturtdien no 8.00 līdz 17.00, bet otrdien: no 9.00 līdz 18.00). Piecas darba dienas nedēļā, piemērojot maiņu darbu, būs noteiktas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Informācijas un Komunikāciju tehnoloģiju un Tūrisma nodaļas darbiniekiem, kā arī autobusu un mikroautobusu vadītājiem.