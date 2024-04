Iespējas atgūt Kariņa speciālajos lidojumos iztērēto naudu vērtēs kriminālprocesā

Pats Kariņš šonedēļ turpināja līdz šim ierasto praksi – no komentāriem par to, cik pamatota bija speciālo lidojumu izmantošana, izvairīties, tā vietā uzsverot, cik svarīgs bijis braucienu saturs. Savu atbildību iespējamos likumpārkāpumos viņš arī nesaskatot. Valsts kontroles atzinumā publicēti fragmenti no Kariņa martā iestādei iesniegtas vēstules, kurā viņš norādīja šādus speciālo lidojumu izmantošanas apsvērumus: “Plānojot Ministru prezidenta dienas kārtību, tika ņemtas vērā primāri valsts ārpolitiskās, ārējās drošības un ārējās ekonomiskās intereses, ģeopolitiskā situācija... (..) Tāpat tika ņemta vērā Ministru prezidenta veselība, tiesības uz atpūtas laiku, kā arī laiks, kas nepieciešams fiziskās un psihoemocionālās labklājības atjaunošanai, lai kvalitatīvi pildītu savus pienākumus. Visu šo faktoru ietekmē veidojās Ministru prezidenta darba kārtība pa dienām, stundām un minūtēm, kas gandrīz vienmēr būtiski pārsniedza normālā darba laika ietvaru, bija tik intensīva, ka bieži bija jāatsakās arī no atpūtas laika. (..)”