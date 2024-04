Virinātājs Vaivaru mežā, vanadaļi posta Raunu un Siguldas vicemērs uz stāvradža: kriminālā province

Pašvaldības uzņēmums “Kuldīgas komunālie pakalpojumi" vēsta: "Diemžēl, lai izvairītos no maksas par lielgabarīta atkritumu izvešanu, jau atkal kāds bezatbildīgs iedzīvotājs ļaunprātīgi atbrīvojies no lielgabarīta atkritumiem - nevajadzīga dīvāna, atstājot to pie daudzdzīvokļu māju sadzīves atkritumu konteineriem Piltenes ielas masīvā.