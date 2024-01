Video: patiesība par meliem. Desmitiem jauniešu Latvijā pārsimt eiro dēļ gatavi riskēt ar cietumsodu

“Naudas mūļi” ir daļa no jau labi zināmām un pašlaik visā pasaulē aktuālām krāpniecības shēmām. Uz “mūļu” bankas kontiem tiek pārskaitīta nauda, ko lētticīgi ļaudis piekrituši atdot krāpniekiem, reaģējot uz kādu satraucošu zvanu, īsziņu vai e-pastu no it kā bankas, policijas vai citas autoritatīvas iestādes. “Mūļu” kontos nonāk arī romantiskās krāpniecības upuru nauda un citos aizvien jaunos veidos izviltie līdzekļi.

“Mūļu” darbs tāpat kā izkrāpšana tiek plānota vēlās vakara stundās, lai, rēķinoties ar skaidras naudas izņemšanas ierobežojumiem, neilgi pirms pusnakts var izņemt vienu summas daļu un pēc pusnakts jau otru.

Pieķertajiem nepatikšanas ir krietni lielākas nekā peļņa – no nedzēšama kriminālsodāmības ieraksta, sabiedriskā darba un krāpnieciskajā shēmā izņemtās naudas atmaksas līdz pat cietumsodam.

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes 2. nodaļas priekšnieka vietniece Solvita Sļadze stāsta, ka viņas praksē, runājot ar pārsimt “naudas mūļiem”, nav bijis neviena, kurš krāpnieku shēmā iekļuvis, neapzinoties, kur iesaistās un ar ko riskē. Saskaņā ar Valsts policijas datiem no Latvijas iedzīvotājiem pērn izkrāpts 8 533 571 eiro. Sļadze brīdina: “Sabiedrībai jāņem vērā, ka simtiem cilvēku katru rītu ceļas un dodas uz darbu ar domu izkrāpt no citiem naudu.”

