Sliktākais ceļu stāvoklis valsts centrālajā daļā

Pašlaik apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju no Rīgas līdz Tūjas krustojumam, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Līgatnei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, kā arī pa Rīgas apvedceļu Vidzemes pusē.

Agrākās rīta stundās apgrūtināti braukšanas apstākļi bija arī pa daudziem citiem ceļiem visā Latvijā, taču tagad to stāvokli LVC raksturo kā apmierinošu.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Ventspils, Talsu, Dobeles, Tukuma, Rīgas, Ogres, Jēkabpils, Gulbenes un Limbažu apkārtnēs.