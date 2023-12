Sākts kriminālprocess par divu personu mēģinājumu Rīgas centrā apzagt mikroautobusu ar Vācijas numurzīmēm

Sociālajos tīklos izplatīts video, kurā redzamas divas personas maskās, kuras izsitušas mikroautobusam ar Vācijas numurzīmēm stiklus un izvilkušas no transportlīdzekļa mantas.

VP pārstāve Gita Gžibovska teica, ka tika saņemts izsaukums no aculiecinieka par to, ka divas personas maskās ar teleskopisko steku izsitušas transportlīdzeklim logu un mēģinājušas to apzagt, kā arī pārdūrušas spēkrata riepu. Pēc tam personas pametušas notikuma vietu.

Policijā sākts kriminālprocess un mašīnas īpašnieks patlaban vēl nav vērsies policijā. Spēkrats tika evakuēts no nozieguma vietas.

Ja kādam ir informācija par noziegumu izdarījušajām personām vai cita izmeklēšanai noderīga informācija, VP aicina zvanīt pa tālruni 110.

Sociālajos tīklos ievietotajā video un foto redzams, ka vīrieši no busiņa izvilkuši somas. Mikroautobusam izsisti trīs logi.

Noziegums noticis stāvlaukumā netālu no veikala "Rimi" Rīgā, Pulkveža Brieža ielā.