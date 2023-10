SEPLP vēlas, lai vienots sabiedriskais medijs ar būtiski palielinātu budžetu sāk strādāt 2025.gada janvārī

SEPLP uzskata, ka virzība uz šī mērķa sasniegšanu ir jāturpina pēc tam, kad Ministru kabinets atbalstījis būtisku finansējuma pieaugumu sabiedrisko mediju darbībai nākamajos trīs gados.

"Lai arī sākotnēji izvirzītie mērķi par principiālu sabiedrisko mediju finansēšanas modeļa maiņu un ievērojami lielāku budžetu līdz šim politiskā līmenī nav atbalstīti, par to ir jāturpina diskutēt. Šobrīd svarīgākais ir tas, ka līdz ar valdības lēmumu sabiedrisko mediju finansējums no 2024. līdz 2026.gadam sasniegs apjomu, kas ir līdzvērtīgs 0,12 procentiem no katra gada prognozētā iekšzemes kopprodukta, pretstatā 0,09 procentiem šobrīd," norāda SEPLP priekšsēdētājs Jānis Siksnis.

Tas, Sikšņa ieskatā, atbilstu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas dotajam uzdevumam, kā arī sabiedrisko mediju pārvaldības likumā minētajam par virzību uz Eiropas vidējā finansējuma līmeņa sasniegšanu piecos gados. Līdz ar to SEPLP uzskata, ka būs nodrošināts "minimālais nepieciešamais budžeta apjoms", lai virzītos uz priekšu ar vienota sabiedrisko mediju uzņēmuma izveidošanu.

SEPLP atzīmē, ka Ministru kabinets 26.septembra sēdē nolēma turpmāko triju gadu laikā sabiedriskajiem medijiem piešķirt papildu finansējumu - attiecīgi prioritāro pasākumu ietvaros 5,2 miljonus eiro 2024.gadā, 10 miljonus eiro 2025.gadā un 15 miljonus eiro 2026.gadā. Papildus tam reformas īstenošanai, lai izveidotu vienotu sabiedrisko mediju, valsts budžeta resorā "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" rezervēti 8,5 miljoni eiro 2025.gadā un 6,9 miljoni eiro 2026.gadā. Vēl 9,2 miljoni šajā resorā 2024.gadam rezervēti jau pērn.

SEPLP gatavojas tuvākajā laikā no jauna iesniegt Saeimā grozījumus Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, kas paredz izveidot vienotu sabiedrisko mediju uzņēmumu 2025.gada janvārī. Lai 2024.gadā varētu notikt apvienošanās sagatavošana, atbilstoši padomes izstrādātajam plānam likuma grozījumi ir jāpieņem līdz šā gada beigām, uzsver SEPLP. Padome par savu nostāju ir informējusi sabiedrisko mediju valdes - tikusies ar LR darbiniekiem un ieplānojusi tikšanos ar LTV darbiniekiem.

Trīs darba grupas ar sabiedrisko mediju darbinieku iesaisti padomes vadībā turpinās darbu pie jau definētajiem uzdevumiem pārvaldības, sabiedriskā pasūtījuma un finanšu vadības pārmaiņu jautājumos. Vienotas atalgojuma politikas izstrādei top pētījums, kā arī padome gatavos konsultantu pakalpojuma iepirkumu juridiskajam un grāmatvedības apvienošanas procesam un rīkos valdes konkursu, informē SEPLP pārstāvji.

Ņemot vērā publiskajā telpā iepriekš izskanējušās bažas, ko pauda daļa sabiedrisko mediju darbinieku, padome uzskata, ka tām nav pamata, jo tagad sabiedriskajiem medijiem ir piešķirti papildu līdzekļi un skaidrs pieaugums redzams trīs gadus uz priekšu. Pēc tāda principa finansējums tikšot prasīts arī turpmāk.

SEPLP sola, ka turpmāk paredzēts palielināt satura daudzveidību, tāpat tiek strādāts pie vienotas atalgojuma politikas darbinieku atalgojuma palielināšanai, kā arī ieplānots finansējums darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanai un jaunu tehnoloģiju nodrošināšanai.

Vienalikus SEPLP uzsver, ka padome neatbalsta nekādus grozījumus, kas mainītu galvenā redaktora statusu vai funkcijas salīdzinājumā ar esošo regulējumu, kas nodrošina redakcionālo neatkarību. Tāpat SEPLP nerosina izmaiņas sabiedrisko mediju pārvaldības modelī un uzskata, ka esošais padomes izvēles veids un sastāvs nodrošina neatkarību no iespējamām politiskām manipulācijām.

Jau ziņots, ka mediju politikas jomā SEPLP, tostarp sabiedrisko mediju apvienošanas sākšanai, piešķirts papildu finansējums nepilnu 5,6 miljonu eiro apmērā, savukārt Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) Latvijas informatīvās telpas drošības stiprināšanai piešķirti papildu 0,2 miljoni eiro.