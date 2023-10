Ar atstrādātu tehniku pie tuneļu kāpnēm: gaišā dienas laikā zagļi iztukšo rīdzinieku kabatas

Rīdziniece raidījumam atklāj, ka redzējusi cilvēku grupu, kas verot vaļā garāmgājēju somas. Garnadži, pēc aculiecinieces teiktā – romu tautības.

Tabakas kioska pārdevēja, kura tunelī strādā jau vismaz desmit gadus, regulāri ir novērojusi uzdarbojamies zagļus. Viņiem esot atstrādāta tehnika, kā iztukšot garāmgājēju somas un kabatas, pārsvarā, kā novērojusi pārdevēja, zagļi uzturoties pie kāpnēm.

Pašvaldības policija ar Valsts policiju sadarbojoties, tāpēc apzagšanas gadījumā nepieciešams zvanīt pa tālruni 112. Skaidrs, ka zagļi stacijas tuvumā uzdarbojas jau gadiem ilgi, taču, kā norāda policijā, zādzību skaits nemazinoties, šā gada laikā jau fiksēti 25 gadījumi. Policisti aicina būt piesardzīgiem un uzmanīt savas mantas.

Kā stāsta Valsts policijas pārstāvis Ēriks Locs, uzdarbojoties sieviešu grupa, kurā ir pieķertas trīs līdz četras dalībnieces:

"Sieviete, ieraugot potenciālo upuri, uzsāk kustību no aizmugures. Viena pienāk no kreisās puses, otra no labās, lai novērstu uzmanību. Galvenā izpildītāja, kad potenciālais upuris kāpj pa kāpnēm augšā, no aizmugures atver rāvējslēdzēju.”

"Mēs viņus aizturam, pēc 180. panta “zādzība nelielā apmērā” var piemērot brīvības atņemšanu līdz vienam gadam vai sodu. Pēc tam viņas paliek uz brīvām kājām un kādu laiku ir mierīgas, bet pēc tam atkal viņas uzsāk savas darbības,” teic policijas pārstāvis.

