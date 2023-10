Rīdzinieki aicināti balsot par kādu no 30 apkaimju attīstības iecerēm. Īstenos tās, kuras iegūs visvairāk balsu

Balsošana notiek vietnē balso.riga.lv un klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu punktos. Šogad balsot klātienē varēs arī Iļģuciema bibliotēkā 10. un 24. oktobrī un Imantas bibliotēkā 3., 17. un 31. oktobrī no plkst.13.00 līdz 17.00. Katrs iedzīvotājs var nobalsot tikai vienu reizi, tātad atbalstīt tikai vienu projektu. Balsot var ikviens, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu. Šogad balsošana noslēgsies 31. oktobrī plkst. 21.00 nevis pusnaktī, kā tas bijis iepriekšējos gados.

Līdzdalības budžets ir iespēja iedzīvotājiem tieši lemt par to, kā tiek izmantota daļa no pilsētas budžeta, gan pašiem iesniedzot apkaimju attīstības ieceres, gan balsojot par tām, kuras pašvaldībai īstenot. Šogad līdzdalības budžeta finansējums ir 700 000 eiro, un katras ieceres īstenošanai maksimāli pieejami 70 000 eiro. Tas nozīmē, ka tiks īstenotas vismaz 10 no 30 balsojumam nodotajām iecerēm.

Rīgas mērs Vilnis Ķirsis mudina iedzīvotājus piedalīties balsojmā: "Rīdziniekiem jau piekto gadu pēc kārtas ir iespēja lemt, kādi uzlabojumi pilsētas apkaimēs ir visvajadzīgākie, gan pavasarī iesniedzot savas idejas, gan tagad oktobrī par tām balsojot. Aicinu katru rīdzinieku likt lietā sev doto balsi un lemt par to, kuras apkaimju attīstības ieceres īstenot."

Arī pērn līdzdalības budžeta konkursā idejām kopā pieejamais finansējums bija 700 000 eiro. Balsojumā piedalījās 42 852 iedzīvotāji, atbalstot 12 projektu īstenošanu.

Rīgas pašvaldība līdzdalības budžeta konkursu un iedzīvotāju balsojumu organizē kopš 2019. gada, šogad jau piekto reizi. Kopš 2019. gada rīdzinieki konkursā iesnieguši kopā 175 projektu pieteikumus. Īstenošanai četros konkursa gados nodoti 36 projekti. No tiem 12 projekti ir īstenoti pilnībā, bet 24 projekti pašlaik ir dažādās īstenošanas fāzēs.