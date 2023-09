“Varbūt ir vērts riskēt!” Advokāts komentējis gadījumu, kad rīdziniece tēloja savu nāvi, izvairoties no tiesas

Jauns.lv jau vēstīja, ka Augstākā tiesa ir atjaunojusi kriminālprocesu pret sievieti, kura, lai izvairītos no atbildības, pati organizēja savas bēres un vairākus gadus veiksmīgi izlikās mirusi.

"Dažādas lietas notiek... Kriminālistikas zinātne ir interesanta, lietas ir dažādas - cilvēku iztēle ir liela un plaša. Šis ir ļoti savdabīgs, interesants gadījums, bet, starp citu, ne vienīgais," atklāja advokāts Artūrs Zvejsalnieks.

"Viņa nolēma palikt Latvijā - tā bija viņas kļūda, bet ir leģendas, ka, piemēram, no Dienvidamerikas valstīm par zināmu samaksu var saņemt miršanas apliecību ar visām apostillēm, un, ja nepieciešams, pat urnu ar pelniem atsūta," turpina jurists.

"Ir arī šāds risinājums, un kriminālajā pasaulē tas nav nekas jauns! Un, ja tas tiešām darbojas, tas ir efektīvs veids, kā izvairīties no kriminālatbildības un nonākšanas cietumā. Jā, tu esi miris, un tāpēc tevi neviens nemeklē, tevi nevar tiesāt un tā tālāk," uzsver Zvejsalnieks.

Šajā gadījumā rīdziniece tika pieķerta, taču, pēc advokāta teiktā, ir cilvēki, kuri nav pieķerti. Tātad kāds sods šajā gadījumā draud sievietei? "Tas ir labs jautājums... Pats sods, nu, tur jāskatās - ja viņa aizbēga no cietuma, ir atsevišķs pants par izvairīšanos no soda izciešanas. Man jāsaka, ka sods nav pārāk liels, var pieskaitīt gadu virsū visam, kas jau ir..... Ja ir viltoti dokumenti, tad, protams, būs sods par dokumentu viltošanu. Un jā, par izvairīšanos no soda izciešanas - tur nav daudz. Ja jums tur ir ilgs sods, tad varbūt ir vērts riskēt," skaidroja advokāts.