Brunavas pagasta baznīcas strīdā mācītājs paliek pie sava un no strīdniekiem norobežojas. FOTO

Brunavas katoļu baznīca atrodas līdzās pagasta kapsētai un tur dusošajiem aizgājējiem dievnama zvana skaņas netraucē, bet netālu dzīvojošo māju iemītniekiem gan. Šonedēļ gan vietējie iedzīvotāji, gan pašvaldības pārstāvji, gan arī ticīgie mēģināja panākt risinājumu – pieklusināt zvana skaļumu vai arī samazināt tā zvanīšanas biežumu. Tomēr, pēc visa spriežot, visas ieinteresētās puses ir iecirtušās par savu taisnību un nedomā viena otrai piekāpties. To atzīst arī draudzes prāvests Agris Ruļuks, kurš visu atstājis vietējo ļaužu ziņā un konfliktā neiesaistās.

Daļu Brunavas pagasta iedzīvotāju saniknojusi vietējā katoļu baznīca, kura zvana ik pēc stundas. (Foto: redzet.eu)

Jauns.lv jau rakstīja, ka Brunavas Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas draudze dzen izmisumā kaimiņus. Brunaviete Līga Bajāre ar saviem pārdzīvojumiem dalījusies sociālās saziņas vietnē “Facebook”: “Cilvēku bezkaunībai tomēr nav robežu... Ja sākumā priecājāmies par to, ka esam nonākuši vietā, kur blakus baznīciņa, tad tagad esam pārguruši... No kā??? No tā, ka kāds ir uzdevies par pašu – pašu noteicēju un lēmēju”.

Kāds vai kādi, “kuriem neinteresē ne citu baznīcā gājēju, ne uz vietas dzīvojošo domas”, izlēmis Brunavas baznīcā uzstādīt elektroniskos zvanus.: “Tagad tie zvana ik stundu no pulksten 7:00 līdz 22:00. Vai mēs gulējām? Varat minēt! Kas tad tur? Jā! Nekā traka, ja vien nedzīvojat baznīcai blakus vai gandrīz blakus...”.

Brunavas katoļu draudzes prāvests Agris Ruļuks norobežojas no vietējo iedzīvotāju kašķa par dievnama zvana skaļumu. (Foto: Ilūkstes novada vēstis)

Viņa iesaka kompromisu – zvanus noregulēt tā, lai tie zvana četrreiz dienā, piemēram, pulksten 9:00, 12:00, 15:00 un 18:00, taču pretimnākšana nav sagaidīta.

“Tā vietā daži draudzes pārstāvji sāk pat aizskaroši un uzbrūkoši mācīt, kad un kā lūgt Dievu, kur mums labāk likt savu enerģiju, par ko labāk cīnīties... ar piezīmi, ka nekas netiks mainīts, jo pasaulē arī tā esot! Jā, tas ir ļoti jauki, ka ir plašs pasaules redzējums, bet kur paliek līdzcilvēki un viņu domas. Vai mēs pat neesam tā vērti, lai ar mums aprunātos un rēķinātos? Jā, bija piebilde, ka te tik esot kādas piecas mājas... It kā tās būtu kas nevērtīgs.

Pats zvanu uzstādītājs un atbalstītāji dzīvojot krietni tālāk, bet vēlas, lai te skan bieži un tā, lai dzird. Nekad nedomāju, ka ticīgi cilvēki var būt tik egoistiski, agresīvi un necilvēcīgi...,” šokēta ir vietējā iedzīvotāja.

Viņa par Brunavas katoļu “skaļumu” sūdzējusies arī pagasta pārvaldē. Tās vadītāja Baiba Marčenkova Jauns.lv teica, ka pēc sūdzības saņemšanas sazinājusies ar zvana uzstādītāju un devusies paklausīties, cik skaļi zvans zvana. Pēc tam arī mēģinās sarunās rast risinājumu, lai zvans “neskanētu tik skaļi”.

Par problēmu zina arī Brunavas katoļu prāvests Agris Ruļuks. Viņš Jauns.lv teica: “Apgalvojums, ka zvans ir pārāk skaļā ir pārspīlēts. Tas ir diezgan kluss”. Pēc zvana uzstādīšanas, tas varbūt arī skanēja pārāk skaļi, bet pēc tam esot pieklusināts. Brunaviešu konfliktā viņš negribot iesaistīties un teic, ka pašiem vietējiem jautājums esot jāatrisina un jāspēj vienoties. Bet šobrīd tas nav iespējams neveiksmīgās komunikācijas dēļ. Pats garīdznieks nenostājas ne viena, ne otrā pusē un teic, ka konflikts jāatrisina pašiem vietējiem.