Piektdien būs vējains un rekordsilts laiks

Dienvidu, dienvidaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 10-15 metrus sekundē.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22..+27 grādiem, pārspējot 22.septembra rekordus. Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem augstākā gaisa temperatūra, kas līdz šim reģistrēta šajā datumā, ir +24,3 grādi 1989.gadā Priekuļos.

Vakarā Kurzemē palielināsies mākoņu daudzums, nav gaidāmi nokrišņi.

Rīgā visu dienu spīdēs saule, vējš brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra sasniegs +25 grādus. Līdzšinējais 22.septembra siltuma rekords galvaspilsētā ir +22,4 grādi 2020. gadā.

Rietumos no Latvijas atrodas liels ciklons, austrumos - anticiklons. No rietumiem tuvojas aukstā atmosfēras fronte. Gaisa spiediens jūras līmenī no 1006 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1017 hektopaskāliem Latgalē.