Līdz novembra beigām Latviju var nākties pamest 3541 Krievijas pilsonim

Šīs nedēļas laikā PMLP izsūtīs informatīvas vēstules par uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa beigšanos tiem Krievijas pilsoņiem, kuri nav iesnieguši dokumentus Eiropas Savienības (ES) pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai.

Ja persona nav iesniegusi dokumentus ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai vai nav veikusi pieteikšanos atkārtotas valsts valodas pārbaudes veikšanai, un saskaņā ar Imigrācijas likumu viņu pastāvīgās uzturēšanās atļauju derīgums ir beidzies šī gada 2.septembrī, tai Latvijas teritorija jāatstāj līdz šī gada 30.novembrim.

Gadījumā, ja šīs personas tomēr vēlas turpināt uzturēties Latvijā, un uz tām attiecas likums "Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā" vai kāds no Imigrācijas likumā noteiktajiem pamatiem termiņuzturēšanās atļaujas vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, PMLP iespējams iesniegt atbilstošu pieteikumu.

Kā ziņots, Imigrācijas likums paredz, ka Krievijas pilsoņiem izsniegtās pastāvīgās uzturēšanas atļaujas 2023.gada septembrī zaudēja spēku. Lai dzīvotu Latvijā, viņiem jāpiesakās ES pastāvīgā iedzīvotāja statusam, bet tā saņemšanai viņiem PMLP jāiesniedz apliecinājums par valsts valodas zināšanām A2 līmenī un finanšu resursu esamību.

Politiķi pēdējā brīdī pirms normu spēkā stāšanās nolēma veikt grozījumus Imigrācijas likumā, kas paredz Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem vēl divus gadus, kuru laikā nokārtot latviešu valodas pārbaudi, lai varētu legāli turpināt uzturēties Latvijā. Valdība par valodas prasību pagarinājumu lēma, jo iepriekš secināja, ka vairāki tūkstoši no Latvijā dzīvojošiem 25 316 Krievijas pilsoņiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, nav iesnieguši pieteikumus ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai, tātad viņiem valsts būtu jāpamet.

Neskatoties uz pieņemtajām izmaiņām, no septembra Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem ir jānokārto vismaz termiņuzturēšanās atļauja. Kā iepriekš pauduši PMLP pārstāvji, tiem Krievijas pilsoņiem, kas nebūs neko darījuši sava uzturēšanās statusa sakārtošanai, no 2.septembra uzturēšanās atļaujas ir zudušas, līdz ar to viņiem Latvijā zudīs sociālās garantijas, pilna pieeja veselības aprūpei, viņi nevarēs legāli strādāt u.tml., un PMLP viņiem sāks izsūtīt vēstules ar aicinājumu izbraukt no valsts 90 dienu laikā.