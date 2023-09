FOTO: ārzemnieks izraisa smagu avāriju un sadauza vietējā spēkratu

Ārvalstu students Adilipsons pirmdienas pēcpusdienā pēc lekciju beigām steidzās mājup, lai pēc iespējas ātrāk varētu sākt darba cēlienu, vēsta TV3. Diemžēl jaunā puiša steiga viņam šodien maksāja dārgi, jo, nepārliecinoties par drošību, šķērsojot krustojumu, viņš ietriecās kādā “Volvo” džipā.

“Es braucu no šīs puses, un tur ir “Stop” zīme. Es apstājos uz pāris sekundēm, lai paskatītos uz abām pusēm, tur nebija mašīnas. Tas es sāku braukt uz priekšu. Bet no tās puses ļoti ātri brauca mašīna. Un es atdūros pret viņu. Par laimi, man viss kārtībā!"

Sitiens, abu spēkratu dzelžiem saduroties, bija pamatīgs. Viens no ārvalstu studenta vadītā “Renault” lukturiem mētājas pat vairāk nekā piecu metru attālumā no automašīnas. Savukārt “Volvo” džips pēc negadījuma avarēja metāla barjerās. Kā atzīst apvidnieka vadītājs, viņu no nopietnām traumām pasargājuši mašīnas gaisa spilveni.