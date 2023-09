Vairākkārt pieaugusi krāpniecība ar seksuāla satura e-pastiem, brīdina speciālisti

Krāpnieki nosūta e-pasta ziņojumu, apgalvojot, ka adresāta datorā ir instalējuši ļaunprātīgu programmatūru, kas ļauj ievākt seksuāla rakstura datus - šāds apgalvojums ir droši ignorējams kā tukšs drauds, norāda uzņēmumā.

Tāpat arī šā gada pirmajā pusgadā par 90% pieaudzis krāpniecisko "Android" aizdevumu lietotņu skaits. Šīs lietotnes tiek maskētas kā likumīgi privātpersonu aizdevuma pakalpojumi, kas sola ātru un vieglu piekļuvi finanšu līdzekļiem, taču tai vietā cilvēki tiek apkrāpti, iegūstot viņu personisko un finanšu informāciju.

"ESET" pārstāvji norāda, ka šogad ir aktuālas divas tendences, kas būtiski ietekmē cilvēku drošību internetā visā pasaulē - kibernoziedznieki spēj daudz vairāk pielāgoties dažādām izmaiņām un lielākai kiberdrošībai, kā arī tiek meklēti jauni uzbrukumu veidi.

Uzņēmuma SIA "NOD Baltic", kas ir "ESET" pārstāvniecība Latvijā, informācijas tehnoloģiju (IT) inženieris Egils Rupenheits norāda, ka IT uzņēmumi visā pasaulē aktīvi cīnās ar pieaugošo kibernoziedznieku aktivitāti un mēģina to ierobežot, piemēram, "Microsoft" ir ieviesis stingrākas drošības politikas.

Vienlaikus kibernoziedznieki šogad demonstrē īpašas pielāgošanās spējas, kas nozīmē, ka situācijā, kurā ir ieviesta augstāka kiberdrošība, krāpnieki meklē jaunus uzbrukumu veidus vai arī atgriežas pie agrāk pārbaudītām metodēm. Rupenheits norāda, ka ikvienam, kas lieto internetu telefonā, datorā vai planšetdatorā, ir jāseko līdzi aktuālākajām noziedznieku metodēm, lai nekļūtu par krāpnieku upuriem.

"ESET" jaunākajā "Draudu apskatā" ir apkopoti "ESET" telemetrijā novērotās apdraudējuma situāciju tendences 2023.gada pirmajā pusgadā

