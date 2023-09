"Kritizējiet - es ieklausīšos, bet dodiet arī iespēju strādāt," Siliņa norāda opozīcijai

Jaunā premjere savā uzrunā no tribīnes atgādināja, ka šodien ir Starptautiskā demokrātijas diena, un aicināja deputātus novērtēt to, ka viens otru var pakritizēt, pajokot vai pat izteikties ciniski. Vienlaikus viņa uzsvēra, ka tic Latvijas cilvēkiem un "skaistai, stiprai, neatkarīgai Latvijai", tāpēc aicina deputātus ļaut jaunajai valdībai šajā virzienā strādāt.

"Kritizējiet - es ieklausīšos, bet dodiet arī iespēju strādāt," sacīja Siliņa.

Debatēs pirms balsojuma Nacionālās apvienības (NA) līderis, opozīcijā palikušais Raivis Dzintars pauda vērtējumu, ka kopš maija stiķētās koalīcijas pamati esot šķībi un ļengani un ir izveidota bezprincipu koalīcija.

Viņš uzskata, ka bezprincipu koalīcija, lai nostiprinātos, meklēja sev līdzīgos - "vajadzēja vēl kādu, kas kristu amatu un statusa kārdinājumā", teica Dzintars.

Pēc politiķa vārdiem, NA neļāva Latviju pārpludināt ar lēto darbaspēku no trešajām valstīm, neļāva stiprināt krievu valodas ietekmi un piespieda palielināt atbalstu ģimenēm ar bērniem. "Mums var piekrist vai nepiekrist, bet mums ir vērtības, ko nemainām īslaicīga izdevīguma vārdā", apgalvoja NA līderis.

Dzintars ir pārliecināts, ka Saeima pieņemtais lēmums par valdības apstiprināšanai ir slikts Latvijas nākotnei.

Partiju apvienības "Apvienotais saraksts" (AS) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars debatēs pauda, ka, paliekot ārpus valdošās koalīcijas, AS kopā arī ar NA parādīs, "ko nozīmē opozīcijas darbs".

AS esot ļoti rūpīgi izvērtējis, no kādām pozīcijām var labāk un efektīvāk panākt to, ko partiju apvienība ir vēlētājiem solījusi. Pēc Tavara vārdiem, sarunas, kas bija par iepriekšējās koalīcijas saglabāšanu vai paplašināšanu, esot bijušas "pilnīgas un absolūtas pupu mizas". Viņa ieskatā, "Jaunā vienotība" (JV) veido vāju valsts drošību un arī vairākas ministrijas vājinošu valdību.

Tavars klāstīja, ka tādā valdībā AS nevarot piedalīties, jo AS izveidots, "lai nedotu vaļu slēptiem un atklātiem Latvijas drošības grāvējiem". "Mēs atsakāmies no dalības šajā koalīcijā, jo Latvijas intereses un vērtības mums stāv pāri visam," paziņoja Tavars.

"Stabilitātei!" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Aleksejs Rosļikovs pārmeta, ka arī AS un NA saglabās kādus amatus komisijās, līdz ar to viņiem nav pamata ko pārmest jaunajai koalīcijai.

"Te tiesības runāt atklāti ir tikai divām partijām, "Stabilitātei!" tai starpā, jo mēs reāli neesam iesaistīti nekur, kas notiek tagad. Tāpēc, ka mēs esam atnākuši, lai strādātu vēlētāju labā, un tas ir svarīgi," akcentēja Rosļikovs.

Partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Ainārs Šlesers uzsvēra, ka valdība mainījusies tīri pragmatisku aprēķinu pēc, ņemot vērā arī darījumu par Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča apstiprināšanu amatā.

Šlesers arī informēja par LPV prasīto neuzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai (JV), ņemot vērā ažiotāžu raisījušos izglītības materiālus.

Jau ziņots, ka Saeimas vairākums šodien apstiprināja jauno, Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) vadīto valdību.

Par jauno valdību nobalsoja 53 deputāti.

Jaunajā valdībā savu amatu saglabājuši jau iepriekšējā Ministru kabinetā strādājošie - finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV), tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV) un izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV).

Ārlietu ministra postenī oficiāli apstiprināts līdzšinējais ministra pienākumu izpildītājs un iepriekšējās valdības vadītājs Krišjānis Kariņš (JV). Iekšlietu ministra amatā pēc vairāku gadu pārtraukuma atgriezies Saeimas deputāts Rihards Kozlovskis (JV).

Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri līdz ar Saeimas lēmumu kļuvusi kādreizējā Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja, Saeimas deputāte Inga Bērziņa (JV). Savukārt veselības ministra amats uzticēts ārstam, Saeimas deputātam Hosamam Abu Meri (JV).

No ZZS ekonomikas ministra amatā apstiprināts šī politiskā spēka Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Viktors Valainis, zemkopības ministra amatā - Saeimas deputāts Armands Krauze (ZZS), labklājības ministra amatā - kādreizējais labklājības ministrs, Saeimas deputāts Uldis Augulis (ZZS), bet klimata un enerģētikas ministra amatā - parlamentārietis Kaspars Melnis (ZZS).

No "Progresīvajiem" par kultūras ministri apstiprināta Latvijas Kultūras akadēmijas Rīgas Kino muzeja direktore, Rīgas domes deputāte Agnese Logina (P), aizsardzības ministrs būs Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Sprūds (P), bet satiksmes ministrs - "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Kaspars Briškens.