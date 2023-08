Policists Zemgalē izglābj jaunas sievietes dzīvību

Pa dienu saņemta informācija no kādas sievietes radinieces par to, ka sieviete pametusi savu dzīves vietu un nav zināma viņas atrašanās vieta.

Valsts policija uzsāka aktīvus personas meklēšanas pasākumus, kuros tika apzinātas visas medicīnas iestādes, kurās sieviete iespējams varētu atrasties, kā arī apzināta tuvākā apkārtne. Vēlā pēcpusdienā jaunās sievietes meklēšanas pasākumi vainagojās panākumiem un lai gan likās, ka stāsta laimīgās beigas ir sasniegtas, tomēr tā nebija. Policistiem vēl priekšā bija pārbaudījums – cīņa par sievietes dzīvību.

2023. gada 30. augustā pulksten 16.06 Valsts policijā tika saņemta informācija par kādu 1991. gadā dzimušu sievieti, kura tajā pašā dienā pulksten 14.30 pametusi savu dzīves vietu Jelgavas novadā, Cenu pagastā, Ānē un kuras atrašanās vieta radiniekiem līdz šim brīdim nav zināma.

Valsts policijas amatpersonas nekavējoties uzsāka meklēšanas pasākumus. Ņemot vērā to, ka sievietei ir veselības problēmas, tika apzinātas visas tuvākās medicīnas iestādes, kā arī tuvākā apkārtne, kur iespējams sieviete varētu atrasties. No medicīnas iestādēm saņemtā informācija liecināja par to, ka jaunā sieviete nav stacionēta nevienā no tām, līdz ar to meklēšanas darbi turpinājās sievietes dzīves vietas apkārtnē.

Pulksten 17.49 Jelgavas novadā, Cenu pagastā, Ānē kādā grāvī ar ūdeni Valsts policijas amatpersonas atrada meklēto sievieti. Policisti uz vietas konstatēja, ka jaunā sievietes dzīvība ir apdraudēta. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas grupas viens no inspektoriem, kas atradās notikuma vietā, nekavējoties metās ūdenī glābt jauno sievieti un sieviete jau pēc mirkļa tika nodota Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem.

Pateicoties nesavtīgai un momentālai policista rīcībai tika izglābta jaunas sievietes dzīvība.