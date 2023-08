Viņš pauda viedokli, ka JV rīcībā ir manāmas "varas reibuma pazīmes". Tā esot cerējusi, ka vismaz viens no līdzšinējās koalīcijas partneriem - NA vai "Apvienotais saraksts" (AS) - nespēs pretoties ministru amatu kārdinājumam un piekritīs "ar jebkādiem nosacījumiem" strādāt tādā valdībā, kādu JV vienpersoniski būs izdomājusi. Tomēr tā nebūs, solīja Dzintars, paužot cerību, ka arī AS pilnībā atteiksies no darba JV veidotā valdībā ar ZZS un "Progresīvajiem".

"Es domāju, ka arī AS šo pozīciju cieņpilni noturēs un "Vienotība" būs smagas izvēles priekšā," sacīja Dzintars.

Jautāts, vai tomēr JV nepiedāvāja NA gana saistošus kompromisus, lai tā tomēr nāktu strādāt valdībā, piemēram, solot "neaiztikt" tā dēvēto Stambulas konvenciju, NA līderis atbildēja, ka Stambulas konvencija nebūt nav būtiskākais strīdus jautājums ar "Progresīvajiem". "Mēs redzam, ka viņi ir nevis par nacionālas valsts veidošanu, bet par multikulturālas valsts veidošanu ar maksimāli atvērtām robežām imigrantiem, ar pēc iespējas mazāk rīcībām un politikām, kas vērstas uz Latviskas, nacionālas valsts veidošanu. Tas ir pilnīgi pretējs tam, ko sagaida mūsu vēlētājs," skaidroja NA līderis, piebilstos, ka "Progresīvo" darbība daudzos aspektos ir līdzīga "Saskaņai", turklāt daudzi "Progresīvo" cilvēki arī esot bijuši "Saskaņas" deputātu palīgi.

"Ja mēs redzam, ka tiek veidota valdība, kas ir pretēja mūsu interesēm, tad, pirmkārt, mēs cenšamies, lai šāda valdība netiktu izveidota, bet, ja tā tiek izveidota, tad lai tai būtu pēc iespējas īsāks mūžs un lai tā ātrāk nomainītos," savu nostāju rezumēja Dzintars, netieši norādot, ka NA skatījumā šāda koalīcija - JV, ZZS un "Progresīvie" - nodarītu kaitējumu Latvijai.

Kā ziņots, JV virzītā Ministru prezidenta amata kandidāte Evika Siliņa (JV) šodien uz četru partiju koalīcijas izveidošanas sarunām aicinājusi ZZS, AS un "Progresīvo" pārstāvjus, tomēr AS uz sarunām doties neplāno.

AS līdz šim ir uzsvērusi, ka vēlas turpināt strādāt valdošajā koalīcijā, taču ne par katru cenu. AS politiķi pārsvarā ir uzsvēruši, ka vēlas saglabāt esošo koalīciju, kurā strādā JV, AS un NA, taču nav snieguši ļoti skaidru atbildi, vai iekļautos tādā koalīcijā, kurā nav NA.

Saeimā JV ir 26 deputātu vietas, ZZS - 16, bet "Progresīvajiem" - 10 mandāti, kas kopā iespējamās jaunās valdības tā dēvētajam kodolam dod 52 balsis jeb minimālu vairākumu. AS ir 15 parlamentārieši un NA - 13 deputātu vietas.