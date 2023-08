Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša. (Foto: LETA)

Papildus piešķir 13 miljonus eiro pedagogu atalgojuma palielināšanai

Pedagogu atalgojuma palielināšanai jaunā mācību gada pirmajiem četriem mēnešiem, papildus no valsts budžeta piešķirti vairāk nekā 13,2 miljoni eiro. Papildu finansējums 2024. gadam un turpmāk ik gadu, lai nodrošinātu pedagogu zemākās darba samaksas likmes pieauguma grafika laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim, iekļauts valsts budžeta bāzes izdevumu 2024. - 2026. gadam projektā. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais rīkojums par finanšu līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kas apstiprināts valdībā.