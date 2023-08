Latvijā 37% iedzīvotāju mājās glabā nevajadzīgu elektrotehniku

Vienlaikus 17% aptaujāto joprojām uzskata, ka elektrotehnikas atkritumiem ir vieta sadzīves atkritumu konteineros.

Kā liecina dati, 84% iedzīvotāju pēdējo divu gadu laikā ir iegādājušies vismaz vienu elektrotehnikas vienību. Ievērojot, ka vidējais elektrotehnikas lietošanas ilgums ir no trīs līdz 11 gadiem, jau tagad ir nepieciešams veicināt iedzīvotāju izpratni par elektronisko atkritumu ietekmi uz vidi un iedibināt paradumu atbildīgi atbrīvoties no elektroierīcēm, norāda kompānijas pārstāvji.

Kā skaidro Valsts vides dienesta Atkritumu aprites departamenta direktors Atis Treijs, ilgtspējīga resursu pārvaldība ir tuvākās nākotnes izaicinājums. Ar katru gadu elektrisko un elektronisko iekārtu apjomi pieaug - 2022. gadā Latvijā tirgū tika laistas apmēram 32 000 tonnas elektrisko un elektronisko iekārtu, kas ir par 2300 tonnām vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Treijs uzsver, ka katram ražotājam ir svarīgi saprast - ražojot kaut ko jaunu, jābūt izplānotai arī šī priekšmeta atgriešana apritē. Savukārt sabiedrībai jāapzinās tās loma vides kvalitātes ietekmēšanā gan, izvēloties ilgtspējīgi ražotas iekārtas, gan arī nododot tās pārstrādei.

Reaģējot uz pieaugošajiem elektrotehnikas atkritumu apjomiem un iedzīvotāju izpratnes trūkumu par atkritumu utilizāciju, Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji augusta beigās ir aicināti bez maksas nodot visa veida nevajadzīgās elektroiekārtas atbildīgai pārstrādei vides akcijas "Kas nestrādā - to neglabā!" ietvaros.

Akcijas laikā darbdienās līdz 31. augustam Rīgas un Pierīgas iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot visa veida - gan mazo, gan lielo - elektrotehniku atbildīgai pārstrādei. Visa veida elektroiekārtas bez maksas tiks pieņemtas šķirošanas laukumā Atlasa ielā 4, Rīgā no plkst.14 līdz plkst.18.

Vides akciju "Kas nestrādā - to neglabā!" organizē AS "AJ Power Recycling" sadarbībā ar SIA "3R" un bīstamo atkritumu apsaimniekotāju AS "BAO".

Tiešsaistes aptauja veikta 2023. gada jūlijā, tajā piedalījās 500 respondenti.

"AJ Power Recycling" apgrozījums pērn bija 2,885 miljoni eiro, bet peļņa - 205 513 eiro.

Kompānija reģistrēta 2018. gadā, un tās pamatkapitāls ir 280 000 eiro. Uzņēmuma patiesā labuma guvēja ir Anete Freiberga-Samtiņa.