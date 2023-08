Senču gudrības meklējumi jaunā latviešu romānā

Jau vairāk nekā desmit gadus lasītājiem ir pazīstami gan Lauras Dreižes un Ievas Melgalves mītos balstītie fantāzijas žanra romāni, gan Lindas Nemieras asprātīgi fantastiskie detektīvi, gan citu autoru pienesumi fantāzijas un zinātniskās fantastikas žanros. Taču tikko klajā nākušo jaunās autores Sandras Krūmiņas romānu “Zvaigžņu dārzi” varam izcelt kā vienu no pirmajiem, kurā autore iztēles bagātību smēlusies nevis citu valstu leģendu materiālā, bet latviešu folklorā – teikās un tautasdziesmās, turklāt savijot folklorā rodamos vēstījumus ar kādu pavisam mūsdienīgu zinātnes nozari.

Sandra Krūmiņa. (Foto: Publicitātes foto)

Romāna centrā ir trīsdesmitgadniece Elga, kuras ikdienas darbs ir astronomijas tematikai veltītu šovu veidošana Ventspils Jaunrades nama observatorijā. Kādu dienu nejaušas sarunas rezultātā Elga aizdomājas par ticējumiem un nostāstiem, kādus ar zvaigznēm, zvaigznājiem, citiem debess ķermeņiem un to kustību saistīja mūsu senči pirms daudziem simtiem gadu. Vai dainas, kurās minētas zvaigznes, Saule un Mēness, patiešām ir tikai seno cilvēku poētiskās domas izpausme, vai varbūt tajās iešifrēta kāda pavisam konkrēta informācija?

Meklējot vairāk ziņu, Elga iepazīstas ar jaunu pētnieku no folkloras institūta. Taču, kopīgi gremdējoties arvien dziļāk senču atstātajā mantojumā, Elga apjauš, ka teiksmas glabā arī kādu citu slāni, kurā slēpjas brīdinājums un, iespējams, pat briesmas... Vienlaikus jaunā sieviete saspringti pūlas atrast pati savu vietu dzīvē – starp darbu un attiecībām ar vīrieti, ģimeni un pati savas iekšējās pasaules neatbildētajiem jautājumiem. Taču kādā brīdī 21. gadsimta realitāte un citas, pārlaicīgas, esamības dimensija savijas tik cieši, ka no to atšķetināšanas atkarīga kļūst Elgas dzīvība...

Meistarīgā, vieglā, tomēr piesātinātā stāstījumā Sandra Krūmiņa ved savu lasītāju pa visu Latviju – no Ventspils līdz Smiltenei, no Užavas Elku liepas līdz Salacgrīvas Lībiešu upuralām. Romāns aizrauj ne tikai ar spraigo sižetu, bet arī ar prasmīgi izvēlētām detaļām, kas atklāj personāžu attiecības, bet vienlaikus raisa arī jaunu interesi par Latvijas dabu, folkloru un noslēpumainajām vietām. Jo patiešām – kurš gan zina, kādi noslēpumi ierakstīti zvaigznēs?

Pieejama arī e-grāmata.