Speciālists: latvieši arvien biežāk saskarsies ar lāčiem

Pirmās ziņas par lāčiem Brenguļu pagasta apkārtnē parādījās jau pavasarī, taču toreiz iedzīvotāji pret tiem izturējās ar lielu skepsi. Tagad atzīst – netālu esošo lāču klātbūtne kļūst arvien pamanāmāka.

Lauku sētas iedzīvotāja Zane teic, ka lāču klātbūtne sāk satraukt: "Viņi te parādījušies ziemā. Tas sāk nedaudz traucēt, jo ir jau par tuvu, lai droši dotos pēc sēnēm." Dārzā manītas lāču pēdas, vietējie bažījas par saviem suņiem un kaķiem. Zane pastāstīja, ka pēdējo reizi lāča pēdas redzētas netālu no viņas mājas, Gaujas upes pludmalē. Runā arī, ka lācis redzēts Brenguļu stacijā, vēsta portāls "Rus.lsm.lv".

Vietējais mednieks Jānis Fūrmanis, saka, ka plēsēji mežā ir, bet tas ir normāli - dabisks process, kad zvēru ir vairāk un viņi meklē veidus, kā izdzīvot. "Kamēr mājā, pagalmā neviens neienāk, neviens nevienam netraucē," norāda mednieks. "Māja, kur viņš redzēts, atrodas Brenguļos, pie dzelzceļa stacijas, meža malā, lācis dzīvo un pastaigājas netālu. Bet nevar teikt, ka tur ir milzīgs dzīvnieks."

Pērn Latvijā apmetušies vismaz 70 līdz 80 lāči, pētnieki prognozē, ka to skaits turpinās pieaugt.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošais lāču pētnieks Jānis Ozoliņš informē, ka iegūti jauni dati par lāču un Latvijas mežos dzimušo lācīšu vairošanos: "Nav pamata domāt, ka lāču populācija nepalielināsies. Patiesībā tās straujā izaugsme sākās pirms četriem vai pieciem gadiem, kad tika atklātas pirmās lāču vairošanās liecības Latvijas teritorijā."

Patlaban lāči iecienījuši Ziemeļvidzemi - dzīvo Limbažu rajonā, Valmieras rajonā, pie Valkas un Alūksnes, kā arī uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju Latgalē.

Ozoliņš prognozē: lācis atgriezies Latvijā, lai paliktu, cilvēki to novēros arvien biežāk. "No cilvēkiem netiek prasīts nekas vairāk kā piesardzība un apziņa, ka tiešā saskarē ar lāci dzīvnieks to pārspēj fiziski," atgādināja pētnieks.