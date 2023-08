No Rēzeknes pašvaldības budžetā trūkstošajiem četriem miljoniem eiro 1,5 miljoni ir iesaldētā ES fondu nauda. Līdz ar to apstājušies siltināšanas un remontdarbi bērnudārzā "Rotaļa". Vai šo naudu Rēzeknē saņems, esot atkarīgs no interešu konflikta izvērtējuma.

SIA "Latgalija", kas veic darbus, pieder Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča brālim Mihailam un sievai Olgai.

Tikmēr iepirkums esot veikts atbilstoši Latvijas likumiem, atzīst Finanšu ministrijas (FM) ES fondu revīzijas departaments. Taču jau 2021.gadā Revīzijas iestādes ziņojumā norādīts uz interešu konflikta risku, kas ietver arī reputācijas risku. Atsaucoties uz to, CFLA apturējusi maksājumus vairākos projektos, kurus realizē SIA "Latgalija" un otrs Mihailam Bartaševičam piederošs uzņēmums - "Latgales būve".

CFLA neatklāj, kas pašlaik veic interešu konflikta izvērtēšanu un kad būs zināmi izvērtējuma rezultāti, bet Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs skaidro, ka tā veiktajā pārbaudē nav konstatēti fakti, kas liecinātu par koruptīviem noziedzīgiem darījumiem.

Sabiedriskās politikas centra "Providus" pētniece Līga Stafecka raidījumam sacīja, ka interešu konflikta novēršanas likums "ir ļoti aprakstošs", bet "no lielāka attāluma" varot redzēt, ka tur ir "šaubas par godprātīgu rīcību".

Savukārt ES Iepirkumu direktīva ļaujot ātrāk reaģēt uz riskiem, vērtē Stafecka. Līdzīgu vērtējumu paužot arī FM ES fondu revīzijas departamentā.

Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča ieskatā, pašvaldība esot kļuvusi par situācijas ķīlnieci, jo "nedrīkst tā būt, ka visi Latvijas likumi ir ievēroti, un tai pat laikā CFLA iesaldē maksājumus projektam, atsaucoties uz kaut kādu Eiropas komisiju".

Rēzeknē bijis plānots veikt darbus vēl vienā objektā, šoreiz izslēdzot SIA "Latgalija". Uzņēmums vērsies ar sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā, kura vērtējumā nav bijis pamata izslēgt uzņēmumu no dalības iepirkumā. Rēzeknes pašvaldībā atzīst, ka esot jauni iepirkumi, kuros pieteikumus sniedzot abi iepriekš minētie uzņēmumi.

Rēzeknes Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Grigorijs Orlovs norāda, ka SIA "Latgalija" reģionā ieņem "vidēji liela uzņēmuma nišu", tādēļ regulāri uzvarot iepirkumos.