Eksperts skaidro: kur drīkst un kur nedrīkst peldēties, kādas ir Liepājas notekūdeņu avārijas sekas?

Sabiedrība Elmārs Barkāns | Jauns.lv

Pirms nedēļas, 24 jūlijā, netālu no Liepājas – Šķēdē, virzienā uz Pāvilostas pusi, no pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pirmsattīrīšanas rezervuāra jūrā ieplūda neattīrīti ūdeņi, kurus straume nese uz Pāvilostas pusi. Līdz ar to visus brīdināja nepeldēties jūras pludmalēs no Liepājas līdz pat Pāvilostai. Bet kāda situācija ir šobrīd? To Jauns.lv skaidro Veselības inspekcijas Vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis