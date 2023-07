Judajevs detalizēti par bēgšanas apstākļiem nestāstīja, jo vispirms ir policijai jāpabeidz dienesta pārbaude, taču, protams, kļūdas likumsargu rīcībā esot bijušas.

Vienlaikus viņš atklāja, ka Cesmanis atradies specializētās policijas automašīnas aizturētajām personām paredzētajā nodalījumā. Spēkratā atradušās arī trīs policijas amatpersonas.

Cesmanis pēc izbēgšanas ticis pie apaviem un drēbēm, kurus, acīmredzot, izdarot jaunu noziegumu, kaut kur nozadzis. Viņš aizturēts Bruņinieku ielā un bija pārnakšņojis vienā no pagrabtelpām. Aizturēšana notikusi ātri un profesionāli, līdz ar to viņam neesot bijusi iespēja pretoties. Tāpat viņam nebija izdevies atbrīvoties no rokudzelžiem.

4 Foto Mārtiņš Cesmanis, kurš 27.07.2023. Sarkandaugavā izmuka no policijas auto +0 Skatīties vairāk

Brīvībā esot vīrietim bija iespēja arī sazināties ar citiem cilvēkiem, taču sīkāk šajā jautājumā Judajevs komentārus nesniedza.

Judajevs izprot daļas sabiedrības neapmierinātību par bēgļa notveršanas plāna "Slazdi" sekām, kad pilsētā veidojās sastrēgumi, taču policijai bija sākotnēji maz informācijas par bēgļa pārvietošanās virzieniem. Tāpat šis cilvēks ir bijis agrāk tiesāts par laupīšanu un to nevarēja neņemt vērā. Plāns "Slazdi" ir izveidots sabiedrības drošības labā un primāri policija rīkojās sabiedrības drošības dēļ.

Tagad Cesmani sagaida kriminālprocess par bēgšanu un vēl viens kriminālprocess visdrīzāk tiks sākts par mantisko noziegumu.

1981.gadā dzimušais Cesmanis 27.jūlija pēcpusdienā izbēga no Valsts policijas transportlīdzekļa Sarkandaugavā, Meža prospektā.

Vīrietim bēgšanas brīdī bija basas kājas un rokas bija priekšpusē saslēgtas rokudzelžos. Vakara gaitā viņš gan bija jau ieguvis apavus.

Ceturtdienas vakarā Cesmanis tika manīts, pārvietojoties pa Rīgas centru ar uz pleciem uzliktu tumšu virsjaku, cepurē un apavos.

Vīrietim ceturtdien kriminālprocesā saistībā ar laupīšanu kā drošības līdzeklis tika piemērots apcietinājums.

Cesmanis piektdienas pusdienlaikā aizturēts Rīgā, Bruņinieku ielas apkārtnē.

Vīrietis nogādāts īslaicīgās aizturēšanas birojā procesuālo darbību veikšanai, bet pēc tam - iepriekš piemērotā drošības līdzekļa apcietinājuma izpildes vietā.