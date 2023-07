Centrālcietuma bēgli tiesā par draudzenes bijušā dzīvesbiedra slepkavības mēģinājumu

Slepkavības mēģinājums izdarīts 2022. gada 29. jūnijā Rīgā, Teikas mikrorajonā. Kā liecina apsūdzība, Kovaļovs ap pieciem no rīta ieradies pie savas tā brīža draudzenes bijušā dzīvesbiedra un piezvanījis pie dzīvokļa durvīm. Tiklīdz 1975. gadā dzimušais vīrietis atvēris durvis, Kovaļovs, kliedzot, ka nogalinās, ar gaļas kapājamo nazi cirtis viņam pa galvu. Upurim izdevies aizlikt priekšā roku un aizcirst durvis, tomēr uzbrucējs pa roku trāpījis divas reizes, nodarot cietušajam vidējas smaguma pakāpes miesas bojājumus. Sieviete, kura kopā ar cietušo atradās dzīvoklī, izsaukusi policiju, kas uzbrucēju pamanījusi un aizturējusi netālu no notikuma vietas.

Par šo uzbrukumu policija sāka kriminālprocesu gan par slepkavības mēģinājumu, gan par mēģinājumu nelikumīgi iekļūt mājoklī pret tajā dzīvojošo personu gribu. Kriminālprocesā par slepkavības mēģinājumu Kovaļovam tikusi veikta tiesu psihiatriskā ekspertīze, bet īpašas novirzes no normas speciālisti neesot konstatējuši.

Drīz pēc tam Kovaļovs nopelnījis vēl vienu kriminālprocesu, jo, atrazdamies policijas iecirkņa aizturēšanas telpā, izsitis armētu stiklu, tādējādi tīši bojādams citas personas mantu. Vīrietis jau iepriekš sodīts par laupīšanu, zādzībām un citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Kā drošības līdzeklis viņam visu šo laiku bijis piemērots apcietinājums.

2023. gada 19. jūnijā krimināllietā par slepkavības mēģinājumu un mantas bojāšanu Rīgas pilsētas tiesā pasludināts pirmās instances spriedums, kas vēl nav stājies spēkā, jo apsūdzētais to apelācijas kārtībā pārsūdzējis Rīgas apgabaltiesā.

Prokurors Renārs Sladzevskis "Latvijas Avīzi" informējis, ka viņš kā apsūdzības uzturētājs bija lūdzis Kovaļovam piespriest deviņu gadu cietumsodu, bet tiesa lēmusi, ka viņš pelnījis cietumā pavadīt astoņus gadus un desmit mēnešus.

Paralēli Rīgas pilsētas tiesā Kovaļovam turpinās vēl viens process. Tajā viņš kopā ar kādu Ruslanu G. apsūdzēts pēc Krimināllikuma 180.panta, kas paredz atbildību par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā. Nākamā tiesas sēde šajā lietā paredzēta 30. augustā.

Prokurors Sladzevskis pastāstījis, ka apsūdzētais savu vainu izdarītajā Kovaļovs kategoriski noliedzot, bet tiesas sēdēs, kurās viņš piedalījies attālināti videokonferences režīmā no cietuma, izturējies ļoti agresīvi un bez jebkādas cieņas pret citiem lietas dalībniekiem. Piemēram, pirmajā sēdē viņš tiesnesi "pasūtījis" ar ļoti rupjiem vārdiem krievu valodā, bet pats piecēlies un vienkārši izgājis no telpas. Uz nākamo sēdi tiesa bija nodrošinājusi, lai kopā ar apsūdzēto atrastos vairāki cietuma uzraugi. Kovaļovs vienalga esot mēģinājis doties projām, bet to viņam fiziski neļāva izdarīt. Kad cietumā ar apsūdzēto ticies prokurors, apcietinātais esot sitis pa galdu, dauzījis durvis, beigās aizskrējis projām, nopelnot 14 diennaktis soda izolatorā.

Jau ziņots, ka 23. jūlijā no Rīgas Centrālcietuma izbēga par slepkavības mēģinājumu aizdomās turētais, 1993. gadā dzimušais Māris Kovaļovs, kuru dažu stundu laikā izdevās aizturēt Sarkandaugavā. Pašlaik Kovaļovs atrodas Latvijas cietumu slimnīcā Olainē, jo bēgšanas laikā savainojis kāju.

Par ieslodzītā bēgšanu ir sākts kriminālprocess, bet notikušā apstākļi tiks detalizēti skaidroti dienesta pārbaudē.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV) pirmdien ar rezolūciju uzdevusi izmeklēt svētdien notikušo bēgšanu no Rīgas Centrālcietuma un veikt visaptverošu izvērtējumu ieslodzījuma vietu sistēmā, novērtējot procedūru, infrastruktūras un citu resursu atbilstību.