Gūst miesas bojājumus, bet medicīnisko palīdzību nesaņem: Jegavas pusē atklātas nelegāli organizētas bērnu vasaras nometnes

13.jūlijā policijā saņemta informācija par to, ka Jelgavas novadā, Jaunsvirlaukas pagastā, kādā viesu namā bērnu nometnes darbības laikā viena no nometnes dalībniecēm - astoņus gadus veca meitene - kritusi no kāpnēm un guvusi miesas bojājumus.

Turklāt pēc traumu gūšanas bērnam netika nodrošināta medicīniskā palīdzība, kā arī par notikušo netika paziņots bērna vecākiem.

Pamatojoties uz šo informāciju, policijā tika sākta izmeklēšana. Pārkāpuma izskatīšanas laikā, sazinoties ar Jelgavas novada pašvaldības policiju, noskaidrots, ka šajā pašā dienā konkrētajā viesu namā, kurā norisinās bērnu nometne, Jelgavas pašvaldības darbinieki veikuši pārbaudi, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem par iespējamu nelegālu bērnu nometnes darbību.

Apsekošanas laikā konstatēts, ka bērnu nometnes darbība nav saskaņota ar vietējo pašvaldību. Uz vietas sastapta kāda sieviete, kura paskaidroja, ka ir privāto pasākumu organizētāja un nometnes vadītāja, tomēr nevienu dokumentu par nometnes organizēšanu un kārtību uzrādīt nevarēja.

Par konkrēto nometni informēta arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI), kā arī Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), kuru inspektori veikuši pārbaudes atbilstoši katras iestādes kompetencei, pēc kā piesaistīta arī Valsts policija.

Valsts policija veica tālākās darbības - pieņēma paskaidrojumu no sievietes, kura sevi dēvēja par nometnes vadītāju, sazinājās ar bērnu vecākiem, informējot viņus par radušos situāciju un nododot bērnus atpakaļ vecākiem. Nometnes vietā kopumā konstatēti aptuveni 60 bērni vecumā no 6 līdz 13 gadiem.

Izmeklēšanas laikā uz vietas sastapti arī vairāki jaunieši, kuri norādījuši, ka nometnes vietā atrodas, jo bija atsaukušies uz sludinājumu sociālo tīklu vietnē "Facebook", kurā tika meklēti palīgi nometnes darbības laikā, par samaksu 100 eiro vai 150 eiro, ja jaunietim ir iegūtas automašīnas vadīšanas tiesības.

Noskaidrots, ka nometnē kopumā bijuši deviņi palīgi, no kuriem seši 13.jūlijā pameta nometnes vietu, jo darba devēja nav samaksājusi solīto naudu, pēc kā darbā iesaistīti pārējie trīs jaunieši.

No visiem iesaistītajiem palīgiem seši bijuši nepilngadīgi. Tāpat jaunieši norādījuši, ka nav izsniegts arī sievietes solītais darba līgums.

Nedēļu vēlāk, 20.jūlijā Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka no 16.jūlija līdz 22.jūlijam Jelgavā kādā motelī atkārtoti tiek organizēta līdzīga veida bērnu nometne, kurā piedaloties 32 bērni vecumā no 7 līdz 13 gadiem.

Valsts policija, sazinoties ar VBTAI inspektorēm, vienojās par tūlītēju norādītās nometnes vietas apsekošanu.

Apsekošanas laikā apstiprinājusies sniegtā informācija par atkārtotu nometnes izveidi tās pašas sievietes vadībā. Lai gan šoreiz organizatore nebija sastopama uz vietas, uz vietas tika sastaptas trīs palīdzes, kuras norādīja, ka nometnes organizatore neatrodoties moteļa teritorijā un slēpjoties no dienestu pārstāvjiem nezināmā vietā pilsētā.

Iesaistītās palīdzes norādījušas, ka šoreiz sieviete ar palīgiem un bērnu vecākiem mutiski vienojusies par to, ka, ja notiek pārbaude, tad visiem iesaistītajiem ir jāapgalvo, ka šī nav nometne, bet gan bērnu ballīte.

Tāpat viņa esot norādījusi, ka palīgi un bērni nedrīkstot sarunāties ar policistiem un citu dienestu darbiniekiem, kā arī nedrīkstot atvērt moteļa durvis nevienas iestādes pārstāvjiem.

Par šiem pārkāpumiem sākti vairāki administratīvie procesi.

Ņemot vērā, ka materiāli satur informāciju par personu nelegālu nodarbinātību, informācija tiks nodota arī Valsts darba inspekcijai un Valsts ieņēmumu dienestam.

Ņemot vērā, ka uz vietas sastaptie palīgi informējuši, ka sieviete šovasar plāno vēl vairāk kā 10 šāda veida pasākumus, turklāt minējusi, ka visdrīzāk plānotie pasākumi tiks organizēti Rīgā, Valsts policija aicina gan vecākus, kuri savas atvases plāno sūtīt uz kādu nometni, gan jauniešus, kuri meklē vasaras darbu, būt piesardzīgiem.

Tāpat nodarbinātajiem vienmēr ir svarīgi pārliecināties par darba līguma noformēšanu pirms darba attiecību uzsākšanas.

Savukārt vecākiem jāpievērš uzmanība tam, lai nometne ir oficiāli reģistrēta, kā arī apstākļiem, kuros bērnus plānots izmitināt.

Vienlaikus Valsts policija aicina viesu namu atbildīgās personas pirms nomas līguma slēgšanas pārliecināties par to, kādam mērķim paredzēta telpu noma.