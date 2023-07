Cilvēki, kuri drīzumā varētu zaudēt darbu mākslīgā intelekta dēļ

“Ar mākslīgo intelektu man ir bijusi saskarsme visādos veidos: gan kā lietotājam, gan kā cilvēkam, kuram tas reāli varētu atņemt darbu. Esmu arī mācījusies par mākslīgo intelektu.

Mākslīgais intelekts kā drauds zaudēt darbu

Teiksim tā: cilvēkam, kurš dara tikai kaut kādu vienu lietu, ko var vai varēs izdarīt arī mākslīgais intelekts, tas, protams, ir drauds [zaudēt tagadējo darbu]. Ir saprotamas bailes, ka tas atņems darbu.

Bet cilvēkam, kurš ir ar mieru arī mācīties, adaptēties un pielāgoties, tā savā ziņā ir iespēja. Protams, ir iespējams, ka daļu darba mākslīgais intelekts var aizvietot, un tas noteikti mainīsies arvien vairāk [par labu mākslīgajam intelektam].”

Jau sadarbojas ar mākslīgo intelektu

Dace ir mārketinga speciāliste nelielā uzņēmumā, un viņa ikdienā strādā ar foto un video materiāliem, kā arī darbojas soctīklos.

“Manā darbā daļu pienākumu jau tagad veic mākslīgais intelekts. Agrāk vai vēlāk, visticamāk, visu, ko es patlaban daru, veiks mākslīgais intelekts. Bet es par to neuztraucos, jo darba pienākumi mainās, un man tas liekas pilnīgi normāli.”

Kā viņa savā darbā izmanto mākslīgo intelektu? “Lielā mērā tas saistīts ar reklāmām soctīklos. Es tās veidoju mūsu uzņēmumam, un šajā jomā ļoti daudz ko šobrīd dara mākslīgais intelekts.”

Bildes sanāca ciešamas, bet tekstu kvalitātes līmenis bija zems

Dace savā darbā ir mēģinājusi attēlu un tekstu ģenerēšanu ar mākslīgā intelekta palīdzību: “Esmu to pamēģinājusi. Ir bijušas situācijas, kad izmantoju kādu no [mākslīgā intelekta ģenerētajām] bildēm. Piemēram, ilustrācijai ir vajadzīga kāda bilde, un es to ģenerēju, izmantojot mākslīgo intelektu.

Bet ar tekstiem ir tā, ka pagaidām tas, ko esmu dabūjusi no mākslīgā intelekta čatiem, mani īsti tomēr neapmierina. Līmenis nav īsti tāds, kādu es sagaidu. Man izdodas ātrāk uzrakstīt tekstu pašai, nevis izdomāt, kādus vaicājumus rakstīt, lai čats man iedotu to, ko es gribu. Tāpēc to es pagaidām neizmantoju.”

Mākslīgais intelekts palīdz ideju ģenerēšanā

Dažkārt Dace izmanto mākslīgo intelektu, lai meklētu idejas, par ko varētu runāt konkrētā tēmā. “Tad es paskatos, ka varbūt kāda ir tāda, par ko es neiedomājos. Tad mākslīgais intelekts noder ideju ģenerēšanai.”

“Mākslīgais intelekts jau nav tikai tas, kas ģenerē saturu. Arī “Google” meklēšana uz tā strādā. Darbā nākas strādāt arī pie tā, lai uzņēmums būtu labāk atpazīts “Google” meklētājā, un līdz ar to nākas iepazīt daudz ko no meklētāja darbības, kam ir liela saistība ar mākslīgo intelektu.”

Uz mākslīgo intelektu skatās plašāk

Dace arī studējusi mākslīgo intelektu. “Mana pirmā izglītība ir datorzinātnēs. Mans maģistra studiju novirziens bija sistēmu analīzē un mākslīgajā intelektā.

Tiesa, es to ieguvu pirms padsmit gadiem, tāpēc nevaru zināt visu, kā katra mākslīgā intelekta lieta šobrīd notiek, bet pamatus esmu mācījusies. Tādējādi mākslīgo intelektu neuztveru tikai kā čatus un attēlu ģeneratorus.

Zinu, ka tas ir daudz kas vairāk, ka joma ir daudz plašāka, ka tajā ir arī tādas lietas, par ko cilvēki pat neiedomājas, kas tas ir mākslīgais intelekts, bet tas patiesībā darbojas uz tā algoritmiem. Tāpēc es mākslīgo intelektu uztveru plašāk.”

Ikdienā lietotā navigācija arī ir saistīta ar mākslīgo intelektu

“Man liekas, ka bieži vien cilvēki domā, ka navigācijai nav nekādas saistības ar mākslīgo intelektu, bet ir jāsaprot, ka spēja parādīt karti un pateikt, kur braukt, ir saistīta ar mākslīgo intelektu. Tā ir joma, par kuru neviens nesūdzas, ka tur ir mākslīgais intelekts.

Neviens nesaka: “Hei, mani pārāk efektīvi atveda mājās! Kam man tagad vairs vajag sievu, kura pasaka, kur griezties?” Tā jau nav.”

Meklētāji un soctīkli arī darbojas ar noteiktu algoritmu

Jāapzinās, ka visi interneta meklētāji un soctīkli arī ir saistīti ar mākslīgo intelektu.

“Pat tad, ja tu esi tikai vienkāršs lietotājs un pats neveido nekādu interneta saturu, ir jāapzinās, ka tas, ko tev parāda internetā, ir mākslīgā intelekta algoritma izvēlēts. Ir vēl daudz visādu jomu, kas saistītas ar mākslīgo intelektu. Tas tiek izmantots ļoti plaši.”

Arī interneta reklāmas ir saistītas ar mākslīgo intelektu

Arī automātiskais korektors viedtālruņos un datoros ir saistīts ar mākslīgo intelektu. Tāpat dažādi piedāvājumi internetā, kas sākas ar vārdiem “Šis produkts varētu jūs interesēt…” ir balstīti mākslīgā intelekta algoritmos.

Kopumā var teikt, ka ļoti daudz kas no tā, ko mēs mūsdienās izmantojam savā ikdienā, ir saistīts ar mākslīgo intelektu. “Mēs jau neredzam, kas ir sistēmas otrā pusē un ar kādu algoritmu tas ir realizēts,” Dace skaidroja un piebilda, ka arī internetā redzamās reklāmas ir saistītas ar mākslīgo intelektu.

Dažkārt satraucamies, stereotipu vadīti

“Bieži vien ir tā: ja cilvēks nezina, ka tur ir mākslīgais intelekts, tad viņš vispār pat neiebilst pret to lietu, jo viņam tā patīk.

Viens aspekts ir tad, kad mākslīgais intelekts palīdz darīt efektīvāk kaut kādas lietas, ko cilvēks nevar izdarīt tik ātri vai tādā apjomā. Pret to parasti cilvēkiem nav iebildumu.

Bet tajā brīdī, kad liekas, ka tas sāk apdraudēt darbu, dzīvību vai kaut ko tādu, uzreiz jūtama robeža un cilvēki sāk iebilst, kaut arī ne vienmēr tas patiešām ir bīstami. Ir stereotipi, ka roboti sacelsies un viss būs slikti. Tā tas gluži nenotiek,” Dace mierināja.

Neviens nevarēs atņemt fotografēšanas prieku

Viņa piebilda, ka mūsdienās arī vaļasprieki var būt saistīti ar mākslīgo intelektu. “Arī hobiju lietas (vienalga, vai tā ir fotografēšana, rakstīšana u.c.), ja tu tās dari tāpēc, ka tev patīk process, neviens tev neatņems pat tad, ja arī mākslīgais intelekts varēs ģenerēt līdzīgu bildi.”

Vēl jāņem vērā: ja cilvēks pats ir bijis kādā konkrētā vietā un uzņēmis brīnišķīgu fotogrāfiju, kā arī skatītāji zina, ka bilde nav mākslīgi ģenerēta, tai ir pavisam cita vērtība nekā mākslīgā intelekta radītam attēlam. “Mēs zinām, ka tas ir īsts!”