Autovadītāju ievērībai: posmā no "Sēnītes" līdz Siguldai izmaiņas satiksmes organizācijā

77 valsts ceļu posmos turpinās būvdarbi un ir ieviesti satiksmes ierobežojumi, no tiem 11 posmi ir uz valsts galvenajiem autoceļiem.

Vidzemes šosejas (A2) posmā no “Sēnītes” līdz Siguldai šonedēļ satiksmi pārslēgs uz abām brauktuvēm un organizēs pa vienu braukšanas joslu katrā brauktuvē. Aicinām autovadītājus sekot līdzi ceļazīmēm. Savukārt Vidzemes šosejas posmā no pagrieziena uz Cēsīm (P20) līdz Rīdzenei septiņi pagaidu luksofori, tur ceļam jāplāno ap stundu.

Uz Valmieras šosejas no tilta pār Gauju pie Murjāņiem līdz Braslai jau divi pagaidu luksofori un ceļam jāplāno 45 minūtes.

Uz reģionālajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi saglabājas no Madonas līdz Dzelzavai (P37), uz Ērgļu ceļa (P4) un no Valmieras līdz Rencēniem – šo būvdarbu posmu izbraukšanai jārēķinās ar stundu.

Trešdien, 13.jūlijā, plkst. 08.00–17.00 ikgadējo Lauku dienu laikā uz valsts galvenā autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) aiz Viļāniem braukšanas ātrums būs ierobežots līdz 50 un 70 km/h un visā posmā būs aizliegts apstāties.

Dodoties ceļā, aicinām autovadītājus ieskatīties remontdarbu kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi mājaslapā www.lvceli.lv, kur atzīmēti visi aktuālie satiksmes ierobežojumi uz valsts autoceļiem.

Lielākie ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

- uz Vidzemes šosejas (A2) no “Sēnītes” līdz Siguldai satiksme abās brauktuvēs, pa vienu joslu katrā virzienā. Ātruma ierobežojums 70 un lokāli 50 km/h. Paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks 20 minūtes;

- uz Vidzemes šosejas (A2) no pagrieziena uz Cēsīm (P20) līdz Rīdzenei ir septiņi reversās kustības posmi, ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 55 minūtes;

- uz Valmieras šosejas no tilta pār Gauju līdz pagriezienam uz Lielstraupi (V280) (divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 45 min.

- uz Daugavpils šosejas (A6) Lielvārdē trijos posmos luksofori, ātruma ierobežojums 50 km/h, platuma ierobežojums 3 m, posma šķērsošanai nepieciešama pusstunda;

- uz Daugavpils šosejas (A6) Pļaviņu apvedceļa posmā divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojumi 70 un 50 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks pusstunda;

- uz autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) (A12) no Jēkabpils līdz Mežārei ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums 3,8 m. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 23 minūtes.

- uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Grebņevas līdz Kārsavai ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, četri luksoforu posmi. Remontdarbu posma šķērsošanai nepieciešamas 50 minūtes.

Lielākie ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem:

- autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) posmā no Madonas līdz Dzelzavai līdz sešiem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais posma šķērsošanas laiks stunda;

- uz autoceļa Rīga–Ērgļi (P4) no Rīgas apvedceļa (A4) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem četri luksoforu posmi, ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, paredzamais posma šķērsošanas laiks līdz pat stundai;

- uz autoceļa Valmiera–Rūjiena–Igaunijas robeža (Unguriņi) (P17) no Valmieras līdz Rencēniem trīs pagaidu luksofori, ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, šķērsošanas laiks aptuveni 55 minūtes.

- autoceļa Umurga–Cēsis–Līvi (P14) posmā no Stalbes līdz Cēsīm satiksmi piecos posmos regulē ar luksoforiem. Ātruma ierobežojumi 70 un 50 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 45 minūtes;

- Talsi–Upesgrīva (P127) posmā no Upesgrīvas līdz Laidzei vienā posmā satiksmi regulē ar luksoforu, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 45 minūtes;

- uz autoceļa Valka–Vireši (P23) slēgta satiksme pār Gaujas tilta un Gaujas attekas tiltu, apbraukšana pa autoceļu Valka–Smiltene (P24), ceļā jāplāno līdz 25 minūtēm.

Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz VSIA Latvijas Valsts ceļi diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.