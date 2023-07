Ilustratīvs attēls. (Foto: Shutterstock)

Telefonkrāpnieki rīdziniecei izkrāpuši 46 000 eiro

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldē tika saņemts iesniegums no pensijas vecuma sievietes par to, ka krāpnieki no viņas izkrāpuši kopumā ap 46 000 eiro.