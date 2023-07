Attēlam ir ilustratīva nozīme. (Foto: imago images/photothek)

Telefonkrāpnieki no pensionāres izmānījuši aptuveni 46 000 eiro

Valsts policijā saņemts iesniegums no pensijas vecuma sievietes par to, ka krāpnieki no viņas izkrāpuši kopumā aptuveni 46 000 eiro, aģentūru LETA informēja policija.