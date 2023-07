Visiem "Sadales tīkla" klientiem automātiski piešķirts "Pamata" tarifs

SPRK norāda, ka gan mājsaimniecībām, gan arī juridiskām personām no 1.jūlija ir pieejami divu veidu tarifi - "Pamata" un "Speciālais". "Pamata" tarifs ir piemērots lietotājiem, kuri elektroenerģiju patērē regulāri, bet "Speciālais" tarifs ir piemērots tiem lietotājiem, kuriem objektā patēriņš ir ļoti mazs vai neregulārs, piemēram, vasarnīcas vai uzņēmumi ar sezonālas komercdarbības raksturu.

Pāreja uz "Pamata" tarifu visiem lietotājiem no 1.jūlija notikusi automātiski. Ja lietotājs vēlas izmantot "Speciālo" tarifu, to bez maksas varēs nomainīt "Sadales tīkla" klientu portālā "e-st.lv" vai pie sava elektroenerģijas tirgotāja, lai tas stātos spēkā no nākamā mēneša. Periodā no 2023.gada jūlija līdz septembrim izmaiņas stāsies spēkā jau esošā mēneša ietvaros. Pāreju starp tarifu plāniem lietotājs gada laikā varēs veikt līdz 12 reizēm jeb vienu reizi mēnesī.

SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola iepriekš skaidroja, ka pirms lietotājam pāriet no "Pamata" uz "Speciālo" tarifa plānu, SPRK aicina, ņemot vērā prognozēto patēriņu, izvērtēt, kuros mēnešos varētu būt piemērots "Speciālais" un kuros "Pamata" tarifs, jo patēriņš pa mēnešiem var būt atšķirīgs.

Lietotāji ir aicināti rūpīgi sekot līdzi un, kad zināms prognozētais patēriņš konkrētā mēnesī, SPRK aicina šo rādītāju ievadīt "Sadales tīkla" tarifu kalkulatorā, kur būs redzamas kopējās viena mēneša izmaksas "Pamata" un "Speciālā" tarifa plāna gadījumā, lai salīdzinātu un izvēlētos sev atbilstošāko tarifa plānu.

Jau ziņots, ka 1.jūlijā stājās spēkā SPRK apstiprinātie elektroenerģijas sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" un pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) jaunie elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifi.

"Sadales tīkla" jauno tarifu ietekme uz mājsaimniecībām būs atšķirīga. Tas būs atkarīgs no pieslēguma parametriem un patēriņa, tostarp samaksu noteiks, vai ir ir vienas fāzes (1F) vai trīs fāžu (3F) pieslēgums, vai slodze ir 16A, 20A, 25A, 32A, 40A vai vairāk, kā arī no patērētajām kilovatstundām (kWh).

Dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir 1F pieslēgums un patēriņš ir 100 kWh mēnesī, rēķins mēnesī vidēji pieaugs par pieciem līdz septiņiem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Tikpat liels pieaugums ir gaidāms arī privātmāju īpašniekiem ar 1F pieslēgumu un 125 kWh patēriņu mēnesī.

Savukārt elektroenerģijas rēķina pieaugums privātmāju īpašniekiem ar 3F pieslēgumu būs atšķirīgs, ko ietekmēs izvēlētā slodze. Tostarp 3F pieslēgumam (16A vai 20A) gaidāmais rēķina pieaugs ir par apmēram 12-15 eiro bez PVN, bet 3F pieslēgumam ar 25A un vairāk - apmēram 18 eiro un vairāk bez PVN.

Lai precīzi uzzinātu gaidāmās rēķina izmaiņas, SPRK aicina izmantot "Sadales tīkla" tarifu kalkulatoru.

SPRK aicina vienlaikus izvērtēt elektroenerģijas lietošanas paradumus un pieslēguma efektivitāti, atsakoties no nelietderīgi izmantotās pieslēguma jaudas, tādējādi samazinot ikmēneša jaudas uzturēšanas izmaksas. To var noskaidrot ar "Sadales tīkla" Slodzes aprēķina kalkulatoru.

"Sadales tīkls" ir valstij piederošajā "Latvenergo" koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.