Jelgavā visu vasaru būs apskatāmi smilšu mākslas darbi

Izņēmums ir vien 23. un 24. jūnijs, kad smilšu skulptūras varēs aplūkot no plkst.12 līdz 18, un 25. jūnijā, kad parks strādās no plkst.10 līdz plkst.18.

Pasta salā 17 tēlnieki no deviņām valstīm ir radījuši savus smilšu meistardarbus, atveidojot pasaules mūzikas hitus. Smilšu mākslas darbus izveidojuši tēlnieki no Indonēzijas, ASV, Mongolijas, Spānijas, Nīderlandes, Ukrainas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. Mākslinieki smilšu mākslā atveidojuši tādus pasaulslavenus skaņdarbus kā "Hotel California", "Somewhere Over The Rainbow", "No Woman No Cry", "Take On Me" un citus, vizualizējot savas sajūtas, ko rada dziesmas.

Smilšu skulptūru parka vērienīgākais mākslas darbs ierasti ir demo skulptūra, kuru veidoja latviešu tēlnieki Kārlis un Maija Īles. Viņus iedvesmojusi grupas "The Beatles" izpildītā kompozīcija "Yellow Submarine".