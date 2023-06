FOTO: atklāts sengaidītais “Lidl” veikals Kalnciema ielā

Veikala atklāšanas ceremoniju ar savu klātbūtni pagodināja Vācijas vēstnieks Latvijā Kristians Helts. Uzrunājot klātesošos, Vācijas vēstnieks atzīmēja, ka: “24. veikala atvēršana labi demonstrē to, ka “Lidl” vietējā tirgū ir ienācis aktīvi, un tajā ieņēmis redzamu vietu. Īpaši gribētos atzīmēt šīs veikala ēkas arhitektūru, kur “Lidl” ir krietni parūpējies par kvartāla interesantās industriālās vēstures sajūtas saglabāšanu.”

Pirmais klients jaunā “Lidl” veikala atklāšanu nepacietīgi gaidīja jau no plkst. 4.00 rītā, un saņēma “Lidl” dāvanu karti 30 eiro vērtībā. Arī Āgenskalna senioru pāris, kas atklāšanu gaidīja jau no 4.40 rītā, katrs saņēma pa dāvanu kartei 30 eiro vērtībā.

Atzīmējot veikala atklāšanu, šodien no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 visus “Lidl” klientus iepriecina laimes rats ar pārsteigumu balvām, bet vakarpusē Āgenskalna apkaimes iedzīvotāji tiek aicināti uz muzikālu grilballīti. No plkst. 18.00 līdz 20.00 veikala iekšpagalmā varēs nogaršot šefpavāra Arta Upnera grilējumus, bet muzikālo noskaņu veidos Āgenskalna bērnu ansamblis “Rasa” un DJ Mareks Ameriks ar savu vinila plašu ballīti. Paši jaunākie veikala apmeklētāji laiku varēs jautri pavadīt modernajā bērnu spēļu laukumiņā, kas izbūvēts par “Lidl” līdzekļiem.

Atdzimst bijusī industriālā zona

Jaunās veikala ēkas un plašā iekšpagalma projektēšanu veica SIA “Archab”, bet būvdarbus īstenot bija uzticēts SIA “Aimasa”. Šī “Lidl” metropoles koncepta veikala ēka ir vairāk nekā 4600 kv.m. liela ar gandrīz 1500 kv.m. plašu un gaišu tirdzniecības zāli.

Veikals atrodas vietā ar senu industriālo vēsturi, un pēc ilgstošām arhitektu un apkaimes aktīvistu diskusijām tas uzbūvēts ar pietāti pret seno cehu arhitektonisko garu. Kalnciema ielas pusē atjaunoti vecās ķieģeļu ēkas fasādes fragmenti, kā arī pilnīgi no jauna uzbūvētas nelielas komerctelpas, kurās izvietoties nelieliem veikaliņiem vai saloniem.

Tikmēr veikalam piegulošajā iekškvartālā radītā stāvvieta sniedz plaša un bagātīgi apzaļumota iekšpagalma sajūtu. Gandrīz 87 000 eiro vērtībā šeit iestādīti vairāki desmiti koku lielstādu un simtiem dekoratīvo lakstaugu un košumkrūmu stādu – apstādījumu veidošanā izmantotas bārbeles, klinšrozītes, Himalaju bērzi, purpura ābeles, magnolijas un Holandes liepas.

Pagalma Kapseļu ielas pusē izveidots vairāk nekā 100 kv.m. liels sporta un spēļu laukumiņš ar mīksto virsmas segumu un vingrošanas stieņiem sportošanai svaigā gaisā. Savukārt pingponga cienītājus te iepriecinās izturīgs galds bumbiņas spēlei.

Āgenskalna velosipēdistu ērtībai pie veikala uzstādīti 50 nerūsējoša tērauda velo statīvi, kā arī neliela pašapkalpošanās remonta stacija, kur piepumpēt riepas un veikt vienkāršus apkopes darbus savam velosipēdam.

Elektroauto īpašnieki jau no pirmās veikala darba dienas varēs izmantot pie iebrauktuves uzstādīto elektrouzlādes staciju, kas vienlaikus var uzlādēt divus elektroauto - vienu ar DC spraudni un otru ar AC spraudni. Tā kā “Lidl” uzņemas atbildību pret apkārtējo vidi, tad arī šeit tiek izmantota vienīgi 100% Latvijā iegūta “zaļā elektrība”.