Saeima nosaka VID pienākumu nodrošināt publiski pieejamu nodokļu maksātāju reitingu

Tāpat pieņemtas izmaiņas jaunu kontu atvēršanas regulējumā, kas nosaka, ka finanšu iestāde 90 dienu laikā pēc konta atvēršanas nepieļauj jebkādu līdzekļu kustību un darījumus saistībā ar kontu līdz brīdim, kad iegūts tāds klienta paša sniegts apliecinājums par nodokļu rezidenci, uz kuru var paļauties, izņemot gadījumus, kad uzņēmējdarbības specifikas vai darījuma veida dēļ finanšu iestāde nevar iegūt klienta paša sniegtu apliecinājumu par nodokļu rezidenci pēc konta atvēršanas.

Pieņemto izmaiņu anotācijā teikts, ka pienākuma nodrošināt publiski pieejamu nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu noteikšana regulējumā izriet arī no Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna, kas paredz ieviest jaunu informācijas tehnoloģiju sistēmu nodokļu maksātāju segmentācijai, integrējot nodokļu maksātājiem paredzēto informāciju datubāzē un nodrošinot datu vizualizāciju VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā.

Pieņemto grozījumu mērķis ir nodrošināt publiski pieejamu VID nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu, kas noteikts pēc nodokļu saistību izpildi raksturojošiem rādītājiem, atteikties no Padziļinātās sadarbības programmas darbības, paplašināt esošo regulējumu attiecībā uz informācijas sniegšanu par noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, izslēdzot līguma summas slieksni, kā arī precizēt normas saistībā ar starptautisko automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā.

Kopš 2018. gada septembra nodokļu maksātājiem ir pieejama VID izveidota nodokļu maksātāju reitinga sistēma. Minētā sistēma ir informatīva rakstura, un tā ir pieejama VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) tikai pašiem nodokļu maksātājiem, tas ir, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrībām un zemnieku un zvejnieku saimniecībām un individuālajiem uzņēmumiem, kas veido gada pārskatu. Reitinga sistēmas datu atjaunošana notiek vienu reizi mēnesī.

Nodokļu maksātājiem ir iespēja brīvprātīgi informēt darījumu partnerus un citas institūcijas par savu reitingu, izmantojot VID izziņu par reitinga novērtējumu, kuru nodokļu maksātāji var paši iegūt un arī izdrukāt no EDS. Reitinga novērtējuma noteikšanai VID izmanto tikai publiski pieejamos datus un iestādes rīcībā esošo informāciju par nodokļu maksātāju, par kuru ir informēts arī pats nodokļu maksātājs. Reitinga novērtējuma rādītāju novērtējuma skala ir publiski pieejama VID mājaslapā.

No 2021. gada februāra reitingu sistēma netiek atjaunota un tā nodokļu maksātājiem uz nenoteiktu laiku nav pieejama.

Lai gan reitingu sistēmā ietvertajai informācijai ir informatīvs raksturs, pēc VID rīcībā esošās informācijas, izziņu par nodokļu maksātāju reitingu kopā ar citiem dokumentiem pieprasa kredītiestādes, izskatot uzņēmumu kredīta pieteikumus, kā arī valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi atbilstoši publisko iepirkumu procedūrām. Tāpat reitinga izziņu no komersantiem pieprasa auditorfirmas un grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji.

Plašākai sabiedrībai, tostarp arī nodokļu maksātāju darījumu partneriem nepieciešamā informācija nav pieejama vai tās pieejamība ir atkarīga no nodokļu maksātāja brīvās gribas, kas apgrūtina komersantiem iespējas veikt attiecīgā darījumu partnera un darījumu risku izvērtējumu un atturēties no dalības darījumos ar darījumu partneriem ar apšaubāmu reputāciju nodokļu saistību izpildes jomā.

Jaunā reitinga risinājuma mērķis ir nodrošināt publiski pieejamu VID nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu, parādot nodokļu maksātājam viņa nodokļu saistību izpildi raksturojošo rādītāju novērtējumu no VID skatu punkta, tas ir, VID redzējumu par nodokļu maksātāju. VID noteiktajam un publiskotajam nodokļu maksātāju reitingam būs informatīvs raksturs.

Paredzēts, ka VID nodokļu maksātāju reitinga kopējā novērtējuma publiskā pieejamība būs jānodrošina no 2024. gada 1. janvāra.

VID pārstāvji informēja, ka kopumā uzņēmumi varēs saņemt vienu no pieciem reitinga kopējā novērtējuma vērtējumiem, kas būs redzams arī publiski.

Novērtējums A būs uzņēmumiem ar labu nodokļu samaksas disciplīnu un bez būtiskiem riskiem attiecībā uz nodokļu saistību izpildi, B - uzņēmumiem, kuriem ir nodokļu saistību izpildes riski vismaz vienā jomā (reģistrācija, deklarāciju iesniegšana, deklarēto datu pilnīgums, deklarēto nodokļu samaksa) un kuriem ir jāuzlabo nodokļu saistību izpildi raksturojošie rādītāji, C - uzņēmumiem, kuri pārkāpumu dēļ ir izslēgti no VID PVN maksātāju reģistra vai VID ir lēmis apturēt to saimniecisko darbību, N - uzņēmumiem, kuri neveic aktīvu saimniecisko darbību, tas ir, nerada apmaksātas darbavietas un attiecīgi nemaksā nodokļus, bet J - pēdējo sešu mēnešu laikā reģistrētiem uzņēmumiem.

Reitinga kopējais novērtējums tiks nodrošināts komercsabiedrībām, ārvalstu uzņēmumu filiālēm, zemnieku saimniecībām, zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, ja tie veido gada pārskatu.

Uzņēmums, kuram VID būs noteicis reitinga kopējo novērtējumu, no 2024. gada EDS profilā varēs aplūkot detalizētu informāciju par reitinga kopējo novērtējumu un detalizētu informāciju par nodokļu saistību izpildi raksturojošām rādītāju kopām, kas to veido. Šī informācija būs veidota kā ceļa karte, lai uzņēmums varētu iepazīties ar tiem nodokļu saistību izpildes rādītājiem, kuros tam ir identificēti riski, un plānot, kā uzlabot tos un attiecīgi arī sadarbību ar VID.

Uzņēmuma reitinga noteikšanai VID izmantos nodokļu maksātāju segmentācijas risinājumu. To VID jau pašlaik izmanto darbā un nodrošina, ka uzņēmumiem tiek sniegta individualizēta apkalpošana atbilstoši uzņēmuma nodokļu saistību izpildes līmenim. VID atbalsta godprātīgos nodokļu maksātājus, bet pārbaudes un kontroles pasākumus vērš pret tiem, kuru darbībās ir saskatāmi pārkāpumi un nodokļu nenomaksas riski.

Reitinga kopējais novērtējums tiks noteikts, balstoties uz VID rīcībā esošajiem datiem, kas raksturo uzņēmuma nodokļu saistību izpildi. Tostarp analizēti uzņēmuma reģistrācijas dati, uzņēmuma amatpersonu un īpašnieku iepriekšējā biznesa pieredze, nodokļu saistību savlaicīga deklarēšana, nodokļu, nodevu un muitas maksājumu savlaicīga veikšana, tostarp nodokļu parādu esamība un uzņēmuma rīcība to mazināšanai, uzņēmumam konstatētie būtiski pārkāpumi nodokļu un muitas jomā, atalgojuma līmenis uzņēmumā, tostarp salīdzinājumā ar citiem konkrētās nozares profesionāļiem, kā arī no trešajām pusēm saņemtā informācija, kas liecina par neuzskaitītiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, izvairīšanos no netiešiem nodokļiem vai "aplokšņu algu" esamību uzņēmumā, kā arī citi indikatori, kas ļauj vispusīgi novērtēt uzņēmuma nodokļu saistību izpildi.

Reitinga kopējā novērtējuma informācija ir būtiska gan nodokļu disciplīnas uzlabošanai, gan kopējai izpratnei par korporatīvo atbildību un nodokļu nomaksas lomu valsts attīstībā, norāda VID pārstāvji.