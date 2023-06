Nacionālās apvienības vadītājs Raivis Dzintars (Foto: LETA)

Nacionālā apvienība un "Apvienotais saraksts" vēlas turpināt strādāt triju partiju koalīcijā

Nacionālā apvienība (NA) un "Apvienotais saraksts" (AS) akcentē, ka vēlas turpināt strādāt trīs partiju koalīcijā un nav gatavi izmaiņām valdības sastāvā. To šodien pēc tikšanās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) apliecināja NA līderis Raivis Dzintars un viens no AS līderiem Edgars Tavars.