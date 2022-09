Ceturtdien Latvijā reģistrēts 921 jauns Covid-19 gadījums un ziņots par vienu mirušo

Kopumā laboratoriski veikti 3892 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 23,7% bijuši pozitīvi. No reģistrētajiem jaunajiem inficēšanās gadījumiem 416 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 505 bija vakcinēti pret Covid-19.

Divu nedēļu Covid-19 saslimstības kumulatīvais rādītājs Latvijā samazinājies no 557,9 līdz 554 uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt septiņu dienu kumulatīvais rādītājs ir palielinājies no 269 līdz 279,9 uz 100 000 iedzīvotāju.

Aizvadītajā diennaktī saņemta ziņa par vienu mirušo vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem, kurš nebija vakcinēts vai nebija pabeidzis vakcinācijas kursu.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5957 ar Covid-19 inficēti cilvēki.

SPKC iepriekš aģentūrai LETA skaidroja, ka var būt vērojamas nesakritības mirstības datos - tiem varot būt mēneša vai pusotra nobīde. Informācija par mirušajiem pacientiem tiek apkopota arī no Nāves cēloņu reģistra, kur apkopotas ziņas par pilnīgi visiem nāves gadījumiem, tostarp arī no Covid-19, par kuriem, piemēram, iepriekš nav bijušas ziņas. Savukārt SPKC dati pamatā ir no slimnīcām un pansionātiem, kas ziņo par nāves gadījumiem. Turklāt ir vēl būtisks skaits cilvēku, kuriem reģistrēts, ka Covid-19 ir bijis nāves iestāšanās veicinošs faktors.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 905 904 gadījumos.

Pēc aģentūras LETA aprēķiniem, pēdējās septiņās dienās ar Covid-19 inficējušies 5250 cilvēki.