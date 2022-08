Zinību dienā gaidāms vēss un vietām arī lietains laiks

No rīta gaidāms neliels mākoņu daudzums, vairāk mākoņu būs dienvidos no Rīgas līča un vietām Kurzemē, šie mākoņi sagādās lietu. Dažviet valstī iespējama migla. Pūtīs lēns ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra saullēktā būs +3..+9 grādi, piekrastē vietām līdz +14 grādiem; deviņos rītā temperatūra gaidāma no +8..+9 grādiem austrumu novados līdz +14 grādiem piekrastē.

Dienā mākoņu kļūs vairāk, vietām īslaicīgi līs, vairāk nokrišņu būs dienvidos no Rīgas līča un Kurzemē. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Gaiss iesils līdz +12..+16 grādiem, Kurzemē vietām līdz +18 grādiem.

Galvaspilsētā Zinību dienā būs daudz mākoņu un brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra +11 grādi saullēktā un līdz +15 grādiem dienā.

Spēcīgākie nokrišņi šonedēļ Latvijā gaidāmi pirmdienas vakarā un otrdien, pērkona negaiss vietām atnesīs ļoti stipru lietu, lokāli iespējami plūdi, arī krusa un lielas vēja brāzmas.

Jaunākās prognozes apstiprina, ka septembra sākumā vietām gaidāmas pirmās rudens salnas, aukstākais laiks būs Vidzemē un Latgalē.