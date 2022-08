Sarucis nodarbināto skaits Latvijā reģistrētajos Krievijas un Baltkrievijas kapitāla uzņēmumos

Kopš gada sākuma, Latvijā reģistrēto Baltkrievijas kapitāla uzņēmumus skaits Latvijā pat nedaudz pieaudzis no 561 uz 577, savukārt Krievijas kapitāla uzņēmumu skaits sarucis no 3325 uz 3319, kas ir visai nebūtisks samazinājums - 0,18%, liecina “Okredo” dati. Salīdzinājumam, Lietuvā šobrīd reģistrēti 1944 uzņēmumi, kuru akcionāri ir Krievijas pilsoņi vai uzņēmumi, un no šī gada sākuma līdz jūlija vidum tajos strādājošo skaits samazinājies par aptuveni 10%.

«Šobrīd izteikti vērojams, ka, pieaugot ekonomiskajiem un ģeopolitiskajiem riskiem, Latvijas un Lietuvas uzņēmēji aktīvāk meklē informāciju par savu sadarbības partneru akcionāriem. Uzņēmēji datu bāzēs cenšas pārbaudīt, kam pieder konkrētais uzņēmums, kas ir tā akcionāri, vai šīs personas vai uzņēmumi neparādās sankciju sarakstos, un pēta šīs biznesa saites arī tālāk, piemēram, kas ir viņu partneru partneri un šo partneruzņēmumu akcionāri. Nestabilās ģeopolitiskās situācijas apstākļos šī informācija uzņēmumiem jāpārbauda regulāri, jo situācija ir mainīga, un nepārbaudīta sadarbība rada nozīmīgus reputācijas, darbības nepārtrauktības un kredītriskus,» stāsta datu platformas “Okredo” vadītāja Gerda Jurkoniene.

Finanšu pārskatus par pagājušo gadu augusta vidū līdz augusta vidum iesnieguši 2427 Latvijā reģistrētie Krievijas un Baltkrievijas kapitāla uzņēmumi, kuru kopējais apgrozījums pērn sasniedza 1,13 miljardus eiro. “Lielākā daļa šo uzņēmumu ir vidēja lieluma, taču pērn virs miljona apgrozījumu sasnieguši 163 Latvijā reģistrēti uzņēmumi ar Krievijas un Baltkrievijas kapitālu. Vienlaikus, tikai 54 no tiem, saskaņā ar gada pārskatos publiskoto informāciju, strādā vairāk par 10 darbiniekiem. 56 no šiem lielākajiem uzņēmumiem ar apgrozījumu, kas pārsniedz miljonu eiro, strādā tikai viens vai divi darbinieki, Tāpēc, pat neizvērtējot kapitāla izcelsmi, aicinām šo uzņēmumu partnerus pievērst uzmanību arī tādiem faktoriem kā lielais apgrozījums attiecībā pret nelielo darbinieku skaitu, jo ​​tas potenciāli var radīt papildu riskus šo uzņēmumu necaurspīdīgās darbības dēļ," saka Gerda Jurkoniene.

Teju ceturtā daļa Latvijā reģistrēto Krievijas un Baltkrievijas kapitāla uzņēmumu jeb gandrīz 20,74% kā savu pamatdarbības veidu definējuši vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, kam seko nekustamā īpašuma nozare (6,16%), profesionālā, zinātniskā un tehniskā darbība (5,98%), transports un loģistika (5,7%), kā arī ražošana un informācijas un komunikāciju nozare (abas attiecīgi 4,85%).

Visstraujāk darbinieku skaitu kopš gada sākuma samazinājuši ar Krievijas kapitālu saistītie uzņēmumi informācijas un komunikāciju nozarē, kur darbinieku skaits kopš janvāra sākuma sarucis par 58%, izglītības jomā (-20%), būvniecībā (-17,63%) un ražošanā (samazinājums par 15,76%).

Atvērto datu platforma “Okredo”, kas darbojas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tirgū, nodrošina aktuālos datus no uzņēmumu reģistriem, nodokļu administrēšanas un darba institūcijām, tiesu administrācijām, kā arī vienkopus piedāvā pārskatīt uzņēmumu finanšu pārskatus un citus noderīgus biznesa datus. Vienlaikus “Okredo” darbojas arī kā kredītriska novērtēšanas instruments un piedāvā kredītriska reitingus, datu monitoringa pakalpojumus, palīdzot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem samazināt biznesa riskus un palielināt pārdošanas apjomus, uzņēmējdarbības pārvaldīšanā izmantojot atvērtos datus.