FOTO: Rīgas centrā būtiski mainīta gājēju plūsmas organizācija; izveidotas jaunas pārejas

No 18. augusta Gogoļa ielas brauktuvē Centrālās stacijas pusē izveidots gājēju ceļš, ko no transporta joslas atdala drošības barjeras. Tāpat ir kļuvusi pieejama arī vēl viena gājēju pāreja no sabiedriskā transporta pieturvietas “Centrālā stacija” (centra virzienā) uz jauno gājēju ceļu. Būvnieks ir nodrošinājis jauno kustības shēmu norāžu un ceļa zīmju izvietošanu.

Neskatoties uz ieviestajiem papildu drošības risinājumiem, būvnieks "BERERIX" atkārtoti aicina gājējus plānot ikdienas gaitas un pārvietošanos pa drošākiem maršrutiem – šķērsot Gogoļa ielu, izmantojot vai nu apakšzemes tuneli, kas savieno Centrālo staciju ar TC "Stokmann", vai pa ielas līmeņa gājēju pāreju pie Gaiziņa ielas. Tāpat arī vieglo autotransporta līdzekļu vadītāji tiek aicināti ievērot ceļa zīmes un norādes un nebraukt pa sabiedriskā transporta joslu.

Lai arī šajā "Rail Baltica" projekta posmā izvietots ievērojams skaits informatīvo zīmju, novērots, ka, kopš būvniecības darbu uzsākšanas, sabiedrības locekļi šķērso Gogoļa ielu un pārvada tuneli neatļautās vietās, kas būtiski palielina negadījuma riskus visiem publiskās telpas lietotājiem.

Šobrīd Gogoļa ielas pārvada austrumu puses laiduma un atbalstsienas demontāžas darbi ir pabeigti, tomēr turpinās būvgružu šķirošana un novākšana, lai tuvākajā laikā sāktu jaunā pārvada pamatu izbūves darbus.

Gājēji, autovadītāji un sabiedriskā transporta vadītāji arī turpmāk tiek aicināti sekot pilsētvidē izvietotajām norādēm un ceļazīmēm, ņemot vērā, ka Gogoļa ielas pārvada būvniecības noslēgums plānots 2023. gada decembrī un satiksme Gogoļa ielā vēl vairākas reizes tiks pārslēgta no vienas pārvada puses uz otru.