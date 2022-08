Tiesa sāks izskatīt krimināllietu par daudzdzīvokļu ēkas pagrabā izdarītu slepkavību

Kā izriet no apsūdzības, šā gada martā kādas daudzīvokļu ēkas pagrabā Daugavpilī divi vīrieši lietoja alkoholu un starp viņiem izcēlās konflikts.

Tā laikā viens vīrietis vairākas reizes iesita otram pa seju, pēc tam paņēma uz galda esošo nazi un iedūra viņam sejas, kakla un plaukstu apvidū, kā rezultātā cietušajam tika nodarīti smagi miesas bojājumi, kas bīstami dzīvībai, un iestājās viņa nāve.

Lai izvairītos no kriminālatbildības par izdarīto slepkavību, varmāka nolēma līķi iznest no pagraba un aizvest uz mežu. Viņš pasauca palīgā citi vīrieti, kurš palīdzēja no pagraba iznest līķi un ielikt to mašīnā. Krimināllietā tagad apsūdzēti abi.

Lieta no prokuratūras tiesā saņemta 11. jūlijā.