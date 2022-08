Sākas stirnu kazu un kazlēnu medību sezona

Vēlamās stirnu nomedīšanas apjoma proporcijas kazām ir no 35% līdz 50%, bet kazlēniem - no 25% līdz 30% no kopējā nomedīšanas apjoma.

Pēc VMD rīcībā esošās informācijas, iepriekšējā medību sezonā Latvijā tika nomedītas 35 344 stirnas, savukārt šajā medību sezonā Latvijā mitinās ap 206 000 stirnu.

VMD ir zemkopības ministra padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu, medības reglamentējošo normatīvu prasību ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību un uzkrāj informāciju par mežu un tajā notikušo mežsaimniecisko darbību.