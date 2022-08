AP būtisks bijis jautājums par atbalstu iedzīvotājiem, kuri izmanto malkas apkuri, jo tā, pēc Pūces teiktā, esot ievērojama Latvijas daļa, kura turklāt neesot tā turīgākā. Daļa šo iedzīvotāju malku jau ir sagādājusi, un viņiem nav ar likumu noteikta pienākuma saglabāt maksājuma dokumentus.

Turklāt ir iedzīvotāji, kas malku iegūst pašu spēkiem, tomēr tas nenozīmē, ka viņiem tas nesagādā izmaksas, norādīja politiķis.

Tāpēc visiem iedzīvotājiem, kas izmanto malkas apkuri, un to ir sagādājuši kopš maija, būs iespēja saņemt atbalstu no pašvaldības, arī neuzrādot pirkuma dokumentus.

Savukārt no septembra atbalstam varēs pieteikties, iesniedzot maksājuma dokumentus, skaidroja Pūce.

Ceturtdien, 11.augustā, visu iedzīvotāju atbalsta paketi izskatīs arī Saeima visos lasījumos, lai pēc iespējas ātrāk tā stātos spēkā, sacīja Pūce.

Kā ziņots, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) piedāvāja iedzīvotājiem atbalstu par malkas iegādi sniegt arī tad, ja pirkumu apliecinošs dokuments nav saglabājies.

Ministrija rosina noteikt iespēju saņemt atbalstu 140 eiro apmērā, ja personai maksājuma dokuments par malkas iegādi nebūs saglabājies.

Jau ziņots, ka koalīcijas partijas pirmdien vienojušās par atbalstu iedzīvotājiem energoresursu - gāzes, elektrības, malkas, granulu un brikešu - cenu pieauguma apstākļos, kas būs plašāks un agrāks, nekā valdība konceptuāli vienojās jūnijā.

Atbalsts tiks sniegts agrāk, to piemērojot no šī gada 1.jūlija. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) skaidroja, ka tie, kuri jau ir saņēmuši jauno izlīdzinātā maksājuma rēķinu, nākamajā rēķinā saņems pārrēķinātu izlīdzināto maksājumu, kas ietvers atbalsta piemērošanu no 1.jūlija. Valdība segs pusi no energoresursa cenas pieauguma.

Nolemts paplašināt arī atbalstu elektrībai primārās siltumapgādes nodrošināšanai, piebilda ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA). Uz atbalstu varēs pretendēt ne tikai tās mājsaimniecības, kurās ir uzstādīti siltumsūkņi, bet arī tās, kuras elektroenerģiju izmanto kā primāro siltumenerģijas ieguves avotu citos veidos.

Tikšot arī rūpīgi vērtēts, kā vienkāršot mājokļa pabalsta piešķiršanas kārtību, jo ministres ieskatā tas esot vispareizākais veids, kā mērķēti atbalstīt tās mājsaimniecības, kurām tas visvairāk nepieciešams.

Vienlaikus Indriksone apzinoties, ka sociālo dienestu kapacitāte ir ierobežota.