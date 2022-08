Liepājā aizliedz barot Aigariņus, Carnikavā demolē mazmājiņas, Jēkabpilī atrod simtiem litru brāgas: kriminālā province

Liepājniekus saniknojušas “žēlsirdīgās tantiņas”, kuras piebaro kaijas, kuras pēcāk ne tikai pieķēza apkārtni, bet pat maziem bērniem no rokām rauj kārumus. Savukārt Carnikavā huligāni, lai ķēzīšanās būtu “pēc pilnas programmas”, demolē sabiedriskās tualetes.

Arī likumsargiem ir ko noņemties. Šīsnedēļas laikā notverts bariņš šoferīšu gan Rēzeknē, gan Jelgavā, kuri viens pēc otra krustojumiem brauc pāri pie sarkanās gaismas. Savukārt Jēkabpilī izdevies aizklapēt nelegālu kandžas tencinātavu un tagad attīrīšanas iekārtas tiks papildinātas ar vairāk nekā 1500 litriem brāgas.



Ādažos meklē tualešu demolētājus

Ādažu novada pašvaldības policija jau ne reizi vien sociālajos tīklos pasūdzējusies, ka novadā daļa tīņu ir varen šmucīgi agresīvi – viņi regulāri demolē sabiedriskās labierīcības. Nu atkal cietusi tualete Carnikavas parkā. Likumsargi lūdz sabiedrības palīdzību vandaļu sagūstīšanā, “Facebook” publicējot aicinājumu:

“Ādažu novada pašvaldības policija lūdz iedzīvotāju palīdzību personas atpazīšanā, pievērst uzmanību video. Ja video materiālā redzamo personu atpazīsti, lūdzu vērsties Ādažu novada pašvaldības policijai pa tālruni: 67997005, 27762020 vai e-pastu: policija@adazi.lv.

Atgādinām, ka šāda veida rīcības rezultātā var tikt saukts gan pie administratīvās, gan pie kriminālatbildības”.

Sapluinītie labierīcības aksesuāri tiek izmesti turpat atkritumu urnā. (Foto: Ādažu pašvaldības policija)



Pašvaldības policijas profilā publicēts novērošanas kameras uzņemtais video, kurā redzama bezjēdzīgā jauniešu “izklaide”.

Skrundā mēslotājus tvarstīs ar videokamerām

Skrundā pašvaldības policija netiek galā ar nekaunīgajiem mēslotājiem, kuri atkritumu konteineriem apkārt “izbūvē” mēslu kalnus. Tādēļ gružotājus nolemts tvarstīt ar augstas izšķirtspējas novērošanas kamerām. (Foto: Kuldīgas novada pašvaldība)

Savukārt Kuldīgas novada pašvaldības policijai jācīnās ar šmucīgajiem Skrundas iedzīvotājiem, kuri pilsētvidi piesārņo ar atkritumiem. Pašvaldība informē:

“Kuldīgas novada pašvaldības policija Skrundā, šķiroto atkritumu punktā, 1. maija laukumā 2, konstatējusi vairākus pārkāpumus. Proti, iedzīvotāji nekaunīgi atveduši vairākus pilnus maisus ar sadzīves un lielgabarīta atkritumiem, lai gan konteineros drīkst ievietot tikai plastmasu, papīru, kartonu un stiklu.



Kārtības sargi skaidro, ka, lielākoties, ar iedzīvotājiem tiek veiktas audzinoša rakstura pārrunas, taču vairāki gadījumi bijuši īpaši nekaunīgi. Līdz ar to uzsāktas administratīvās lietvedības, lai vainīgos sauktu pie atbildības (fiziskai personai var piemērot no 70 līdz 1000 eiro lielu naudas sodu).

Lai cīnītos ar negodprātīgiem iedzīvotājiem, 1. augustā Kuldīgas novada pašvaldības policija minētajā vietā uzstādījusi jaunu, augstas izšķirtspējas, videonovērošanas kameru. Tāpat policijas darbinieki pārbaudīs, vai iedzīvotājiem ir noslēgti līgumi par atkritumu apsaimniekošanu.

Vairākas sūdzības pašvaldības policija saņēmusi arī par Skrundas pagasta Silakapiem, kur kapiem paredzētajos konteineros sabērti sadzīves atkritumi. Sāktas pārbaudes, un arī Silakapos tiks uzstādīta videonovērošanas kamera.



Iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi līdzdarboties problēmas risināšanā. Policijas darbinieki mudina šādos gadījumos veikt foto vai video fiksāciju, kas var kalpot par lietisko pierādījumu. Iedzīvotāji par šiem gadījumiem tiek lūgti ziņot pašvaldības policijas patruļai, zvanot pa tālruni 28881288, vai sūtot ziņu, attēlus, video “WhatsApp” aplikācijā. Anonimitāte garantēta”.

Šoferīši uzspļauj sarkanajam signālam



Otrdien, 2. augustā Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa darbinieki veica ceļu satiksmes uzraudzību, kad divu automašīnu vadītāji, ieraugot luksoforā iedegamies aizliedzošo sarkano signālu nevis samazināja ātrumu un apstājās, bet to palielināja un šķērsoja krustojumu. Administratīvā pārkāpuma procesu ietvaros abiem pārgalvīgajiem šoferiem piemērots naudas sods.

Otrdienas vakarā Jelgavā ap pulksten 21.55 sieviete vadīja automašīnu „Toyota Corolla” un vīrietis vadīja automašīnu „Audi A4” pa Lielo ielu. Tuvojoties krustojumam ar Pētera ielu, luksoforā iedegās aizliedzošais sarkanais signāls, tomēr abi autovadītāji, apdraudot savu un citu ceļu satiksmes dalībnieku veselību, dzīvību un drošību, nolēma steidzīgi turpināt kustību un šķērsoja krustojumu brīdī, kad luksoforā dega aizliedzošais sarkanais signāls, informē Valsts policija.

Agresīvais manevrs tika fiksēts policijas dienesta automašīnas videoreģistratorā, un likumsargi, izmantojot transportlīdzekļa speciālās skaņas un gaismas signāla bākugunis, abus pārdrošos autovadītājus apturēja, pirms viņi sasniedza nākamo krustojumu.



Policijā par notikušo tika sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi un katram vadītājam piemērots naudas sods 50 eiro. Atbilstoši ceļu satiksmes likumam, par braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls, tiek piemērots naudas sods no 30 līdz 140 eiro. Kā viens no risinājumiem agresīvi braucošo autovadītāju disciplinēšanai kalpo garāmgājēju vai citu vadītāju iesūtītie video, kas filmēti ar telefonu vai videoreģistratoru. Lai policija šos video varētu uzskatīt par pierādījumu soda piemērošanai, tiem jābūt kvalitatīviem, proti, skaidri jāredz pārkāpuma veicēja auto reģistrācijas numurs, kā arī iesniedzējam jānorāda pārkāpuma veikšanas datums, vieta un laiks. Valsts policija vērš uzmanību, ka smagu ceļu satiksmes drošības pārkāpumu gadījumos uz video pamata var tikt sākti arī kriminālprocesi.

* Savukārt pēc dienas – 3. augustā par sarkanā signāla ignoranci pienāca ziņas no Rēzeknes. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes pārstāve Lāsma Kursīte Jauns.lv informē:

“Stundas laikā, izmantojot pie luksoforiem uzstādītās Rēzeknes pilsētas pašvaldības kameras, Valsts policijas Latgales reģiona amatpersonas Rēzeknē konstatēja sešus gadījumus, kad autovadītāji neievēroja luksofora aizliedzošo (sarkano) gaismas signālu. Visos gadījumos uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi un transportlīdzekļu vadītāji tiks saukti pie atbildības.

Ņemot vērā ceļa remontus, daudzviet Rēzekne veidojas nelieli sastrēgumi, kā rezultātā, lai ātrāk nokļūtu galamērķī, daļa autovadītāju, vairākos Rēzeknes pilsētas krustojumos, rupji pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus, proti, klaji un bezkaunīgi ignorē luksofora sarkano gaismu, tādā veidā apdraudot savu un citu drošību!”.

Jēkabpilī konfiscē vairāk nekā 1500 litru brāgas un nelegālos smēķus

Valsts policijas Zemgales reģiona kriminālpolicisti Jēkabpilī atklājuši un likvidējuši vērienīgu “tautas apdullināšanas” rūpalu. (Foto: Valsts policija)

Bet Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes likumsargi otrdien, 2. augustā, notvēruši “kreisās” šmigas un smēķu tirgotājus. Valsts policija ziņo:

“Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas Jēkabpilī veica kontrolpirkumu, kura laikā tika realizētas cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markām un gaišas krāsas šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku. Kratīšanas laikā tika konstatēti 41,41 litri gatavās produkcijas un 1530 litri brāgai līdzīga šķidruma.



Jēkabpilī kontrolpirkuma laikā 1970. gadā dzimis vīrietis, realizēja 40 cigaretes „Prince” bez Latvijas akcīzes markām un vienu litru gaišas krāsas šķidrumu ar alkoholam raksturīgu smaku.



Kriminālprocesa ietvaros policisti vīrieša dzīvesvietā veica kratīšanu, kuras laikā atrada un izņēma 41,41 litru caurspīdīga šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku, deviņas 200 litru tilpuma mucas, kurās iekšā bija aptuveni 1530 litri brāgai līdzīgs šķidrums, kā arī cigaretes „Prince” bez Latvijas Republikas akcīzes markām. Lai noteiktu precīzu alkohola daudzumu un sastāvu, ir nozīmētas ekspertīzes, savukārt vīrietis ir aizturēts, atzīts par aizdomās turēto un nopratināts. Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.

Atbilstoši Krimināllikumam par nelegāli izgatavotu (ražotu) vai viltotu alkoholisko dzērienu vai spirtu saturošu šķidrumu, kuri nav alkoholiskie dzērieni, bet kurus piedāvā kā alkoholiskos dzērienus (nelikumīgi alkoholiskie dzērieni), realizāciju persona var tikt sodīta ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Savukārt par nelegāli izgatavotu (ražotu) vai tādu tabakas izstrādājumu, kuri nav marķēti ar Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, kuru laišana tirgū ir aizliegta, realizāciju nelielā apmērā, ja tā izdarīta mantkārīgā nolūkā, var tikt piemērota brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods”.

Liepājā aizliedz piebarot mistisku Aigariņu

Liepājā – Kurzemes skvērā parādījies mistisks uzraksts, kas aicina nebarot vēl mistiskāku Aigariņu. (Foto: liepajniekiem.lv)

Liepājā, Kurzemes skvērā, kur atrodas bērnu rotaļu laukums, pie viena no soliņiem ar līmlenti pielīmēta papīra lapa, kuras augšpusi rotā uzraksts “Lūgums nebarot Aigariņu”. Zemāk redzama zīme, kuras augšdaļā attēlots kāda cilvēka portrets, bet apakšdaļā putna rumpis ar kājām, vēsta portāls liepajniekiem.lv. Portāla sastaptie pilsētnieki rausta plecus neziņā par to, kas un kāpēc šādu aicinājumu piestiprinājis pie skvēra soliņa. Tiek pieļauts, ka tas darīts tādēļ, lai “žēlsirdīgās” tantiņas atradinātu barot kaijas, kas pieķēzī apkārtni.

Liepajniekiem.lv bērnu rotaļu laukumā sastapa divas māmiņas ar mazuļiem. Abas uzrakstu nebija pamanījušas. Kas un kāpēc to uzlicis, nezinot, bet Ieva Siksna domā, ka tādējādi kāds asprātīgi mēģina brīdināt tos, kas te mēdz apsēsties un atpūsties, ka nevajag barot kaijas. Vai arī tas esot kāds smalks joks zinātājiem.

Neesot arī manīts, ka kāds labsirdīgais tuvākā apkaimē mēģinātu barot klaidoni vārdā Aigars, kurš iecienījis konkrēto soliņu. “Visticamāk, ziņojums domāts cilvēkiem, kuriem patīk barot savvaļas putnus. Lielās un mazās kaijas pilsētā uzvedas vienkārši traki. Pat demolē atkritumu urnas, lai tikai no tām izvilktu kaut ko ēdamu. Maziem bērniem pielido klāt un no rokām rauj ārā ēdienu. Šogad badīgo kaiju ir īpaši daudz un tās uzvedas briesmīgi. Man šķiet, ka citus gadus tā nav bijis,” teica viena no māmiņām

Savukārt otra piebilda: “Iespējams, kāds kādam putnam devis vārdu Aigariņš. Esmu kategoriski pret kaiju barošanu. Jo biežāk kāds tām pasviedīs ēdienu, jo biežāk tās būs pilsētā, kur tām nav jādzīvo. Pati esmu redzējusi, kā šie putni ārdās pa gružkastēm, meklējot ēdienu un aiz sevis atstājot netīrību”.

Savukārt turpat sastaptais liepājnieks Dainis pauda: “Es nesaprotu, ko domā tās vecenes un visi citi, kas grib sajusties kā žēlsirdīgie samarieši, pilsētā barojot putnus, it sevišķi kaijas. Ja jau grib sajusties labāk un uzlabot savu karmu, lai baro klaiņojošos kaķus, nevis tos ķērcošos briesmoņus!

Esmu aizrādījis tik daudzām tantēm, lai nebaro kaijas, bet viņas skatās man virsū naivām acīm un nesaprot! Putni taču apķēzī visu, arī tos soliņus, kur cilvēki grib apsēsties. Nē, es to lapiņu neesmu ne gatavojis, ne pie krēsla pielīmējis, bet tādas vajadzētu pie katra soliņa Liepājā”.